Doç. Dr. Özdemir: Sünnette en uygun zaman, yenidoğan dönemi - Son Dakika

İZMİR Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, sünnet operasyonunun, yenidoğan döneminde yapılmasının en uygun zaman olduğunu söyledi.

İzmir Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, yaptığı açıklamayla çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ebeveynleri bilgilendirdi. Sünnetin, çocukların cinsel kimliklerinin belirginleştiği 1.5 ile 5 yaş arası dönem dışında her zaman yapılabileceğini belirten eden Doç. Dr. Özdemir, şöyle konuştu:

"Sünnetin yenidoğan dönemi dışında her zaman genel anestezi ile yapılması gerektiği asla göz ardı edilmemelidir. Hangi yaşta olursa olsun, bilinçli bir çocukta, sünnet işleminin çocuk için travmatik olduğu bilinmelidir. Günümüzde sünnet uygulamasının yaşı gittikçe yenidoğan dönemine doğru kaymaktadır. Sünnet için doğumdan sonraki ilk birkaç gün, bebeğin rahatlığı ve iyileşme kapasitesinin yüksekliği açısından en uygundur. Yenidoğan dönemi boyunca güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Daha büyük bebeklerde, bebeğin çevre ile ilgili farkındalığı arttığı için lokal anestezi ile bebeğin sakin bir şekilde tutulabilmesi mümkün olmaz. Bu sebeple daha büyük bebeklerde lokal anestezi ile sünnet önerilmez. Sonuç olarak lokal anestezi ile yapılabilmesi, yara iyileşmesinin çok hızlı olması, işlem sonrası ağrı kesici ihtiyacının az olması, çocukta psikolojik sorunlara yol açmaması gibi nedenlerle birçok aile bebeklerini yenidoğan döneminde sünnet ettirmeye başlamışlardır. Erken yaşta sünnet, ayrıca çocuğun idrar yolu enfeksiyonundan korunması konusunda da yarar sağlar. Özellikle anne karnında iken çeşitli böbrek ve idrar yolu anormallikleri saptanmış olan bebeklerin takiplerinde, sünnet edilmiş olması, idrar incelemelerinin güvenilir olmasını sağlar"'KARŞI OLDUĞUMUZ YÖNTEMLER'

Öte yandan Gomco klempi, Çan uygulaması gibi yöntemlerin yenidoğan dönemi dahil, her yaş grubunda sakıncalı olduğunu, kesinlikle uygulanmaması gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Tunç Özdemir, "Lazer, koter, Gomco klempi, Çan uygulaması gibi yöntemler çocuk cerrahları olarak tercih etmediğimiz yöntemlerdir. Yenidoğan sünneti de sadece çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılması gereken operasyonlardır. Ehil ellerde yapıldığında, çocuğun hayatı boyunca hatırlamadığı, stresini yaşamadığı yenidoğan sünnetinin, zamanla daha da yaygınlaşacağı aşikardır" dedi.