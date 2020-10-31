Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi - Son Dakika

Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi

31.10.2020 14:36
Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi, System.String[]

Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdiGAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin beklenen bir deprem olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Özmen, "Geçmişte meydana gelen deprem verilerine diri faylara baktığımız anda o bölgenin deprem açısından tehlikeli olduğu gerçeğini biz biliyorduk. Yani bu bölgede bu büyüklükteki bir deprem beklenen bir depremdi" dedi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremi DHA'ya değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen, Ege bölgesinin ve Ege denizinin Türkiye'nin deprem açısından en aktif yerlerinden birisi olduğunu söyledi. O bölgede irili ufaklı zaman zaman depremlerin meydana geldiğine vurgu yapan Doç. Dr. Özmen, "İzmir'in il sınırları dahilinde, o bölgede 20-25'e yakın fay var. Ege Denizi içinde de keza buna benzer deprem üretme potansiyeli olan diri faylar var. Biz oradaki deprem tehlikesini incelerken hem diri faylara hem geçmiş dönemde meydana gelen depremlere bakarak yorumlarda bulunuyoruz. Tarihsel dönemlerde bakıldığında depremi kaydeden aletler icat edilmeden önce 1900'lü yıllardan önce o bölgede 200'e yakın deprem meydana gelmiş. Aletsel dönemde yani 1900'lü yıllardan günümüze kadar da 17'ye yakın deprem meydana gelmiş. Dolayısıyla hem bu geçmişte meydana gelen deprem verilerine hem de diri faylara baktığımız anda o bölgenin deprem açısından tehlikeli olduğu gerçeğini biz biliyorduk. Yani bu bölgede bu büyüklükteki bir deprem beklenen bir depremdi" dedi.

'ARTÇI ŞOKLARI DEVAM EDECEKTİR'Doç. Dr. Özmen, o bölgede beklenen depremin meydana gelmiş olduğuna dikkat çekerek, "İzmir il sınırlarında 17 tane deprem üretme potansiyeli olan diri fay var. Ege denizi içerisinde de keza buna benzer faylar var. Dolayısıyla biz o bölgede deprem bekliyorduk. Diri faylara ve geçmiş dönemde meydana gelmiş faylara bakarak bunu zaman zaman da dile getiriyorduk. Bu 7.0 büyüklüğüne varacak şekildeki depremi 'ana şok' diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun daha üstünde bir deprem meydana gelme olasılığı yok denecek kadar az. Bu 'ana şok' meydana geldi. Bundan sonra ilerleyen günlerde, aylarda bu büyük depremin artçı şokları meydana gelecektir. Şu andaki verilere göre 500'e yakın bir artçı şok meydana geldi. Bunun 35'e yakınının 4'ün üzerinde olduğunu biliyoruz. 2 tanesinin de 5.1 ve 5.0 büyüklüğünde olduğunu biliyoruz. Bunlar 6.0 şiddetine de yaklaşabilir; bunlara da dikkat etmek lazım. Bu 7.0 büyüklüğüne yaklaşık olarak gerçekleşen depremde böyle artçıların olması gayet normal" ifadelerini kullandı.'TSUNAMİNİN MEYDANA GELMESİ NORMAL'İzmir'deki depremde dün ayrıca bir tsunaminin yaşandığını vurgulayan Doç. Dr. Özmen, "Denizin altında yaklaşık 30 kilometre eninde ve 16 kilometre derinliğinde çok devasa bir kütle bu depremle hareket etti. Bu kırılma meydana gelirken bazı pürüzlü kırılmayan yerler kalabiliyor yerin derinliklerinde. Tsunaminin meydana gelebilmesi için depremin deniz içerisinde meydana gelmesi lazım, fayın yani deprem mekanizmasının düşey hareketle olması lazım ve büyüklüğünün de 7.0'a varacak büyüklükte olması lazım. Seferihisar açıklarındaki depremde üçünü de görüyoruz. Dolayısıyla orada tsunaminin meydana gelmesi gayet normal. Zaten Seferihisar'dan aldığımız bilgiler de bizi doğruluyor. Yaklaşık 1-1.5 metre yüksekliğine varan deniz dalgalarının oluştuğunu; önce deprem olur olmaz denizin belirli bir miktar içeriye doğru çekildiğini daha sonra 1-1.5 metre yüksekliğe varacak şekilde Seferihisar'ın içerisine doğru ilerlediğini biliyoruz. Bunun adını kesin ve net olarak tsunami olarak söyleyebiliriz" dedi. 'İLERLEYEN GÜNLERDE YİNE BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR'

Doç. Dr. Özmen, o bölgede yine depremlerin olabileceğine dikkat çekerek, "O bölgenin deprem tehlikesi duruyor. Şimdi hemen o fayın üzerinde veya yakın civarında deprem olma olasılığını biraz zayıf görsek de o bölgede çok fazla sayıda; sadece o bölge değil Türkiye'nin pek çok yerinde deprem üretme potansiyeli olan birçok fay var. Bunların ne zaman kırılacağını söyleyemesek de ilerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi
Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi

Gazi Üniversitesi, araştırma, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi 15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor
Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi         
14:35
Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var         
13:47
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın         
13:16
Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu         
12:20
Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı         
11:48
İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım         
11:26
Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi         
11:09
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz         
10:13
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 14:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei