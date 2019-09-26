Son Dakika Haberleri: Doç. dr. özmen: son iki deprem de aynı fay hattı üzerinde
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Doç. dr. özmen: son iki deprem de aynı fay hattı üzerinde

1 saat önce

MARMARA Denizi'ndeki hareketliliğe geçen hafta dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, bugün İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin, Salı günkü 4.6 büyüklüğündeki depremle aynı fay hattı üzerinde meydana geldiğini kaydetti.

Doç. dr. özmen: son iki deprem de aynı fay hattı üzerinde, System.String[]

MARMARA Denizi'ndeki hareketliliğe geçen hafta dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, bugün İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin, Salı günkü 4.6 büyüklüğündeki depremle aynı fay hattı üzerinde meydana geldiğini kaydetti. Doç. Dr. Özmen, "Bu depremler 7 büyüklüğünün biraz üzerinde deprem üretme potansiyeli olan Kumburgaz segmenti üzerinde meydana geliyor. Bu depremlerden artık dersimizi alıp bunları son uyarıcı depremler diye düşünerek, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmalıyız" dedi.

Deprem ve afet yönetimi konusunda çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, 5.8 büyüklüğündeki bugünkü depremin Salı günü meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle aynı fay hattı üzerinde, yani Kuzey Marmara fayının Kumburgaz segmenti üzerinde yaşandığına dikkat çekti.

Bugünkü depremin ardından, Salı günü meydana gelen depremi 'öncü deprem' diye isimlendirmek gerektiğini belirten Özmen, "Bu depremler 7 büyüklüğünün biraz üzerinde deprem üretme potansiyeli olan Kumburgaz segmenti üzerinde meydana geliyor. Bu depremlerden artık dersimizi alıp, bunları son uyarıcı depremler diye düşünerek deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmalıyız. Deprem risklerinin azaltılması çalışmalarının da bir deprem master planı çerçevesinde başta merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından, halkın desteği ve katkısını alarak öncelik sırası dahilinde başlatılması gerekmektedir. Unutulmaması gereken afetin unutulduğu anda meydana geldiği gerçeğidir" dedi.

Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: DHA
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