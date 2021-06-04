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Doç. Dr. Polat: "Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür" - Son Dakika

Doç. Dr. Polat: "Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür"

04.06.2021 11:49

Doç. Dr. Polat: "Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür" Taş hastalığının toplumun yaklaşık yüzde 2 ile 20'sinde görülen bir sağlık problemi olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Polat, "Özellikle sıcak iklimlerde taş hastalığı daha fazla görülür.

Doç. Dr. Polat: "Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür"

ELAZIĞ - Taş hastalığının toplumun yaklaşık yüzde 2 ile 20'sinde görülen bir sağlık problemi olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Polat, "Özellikle sıcak iklimlerde taş hastalığı daha fazla görülür. Güney taraflarında daha fazla olmakla birlikte, Elazığ da sıcak sayılan bir şehir olduğu için taş hastalığı fazla görülür. Daha soğuk bölgelerimizde daha nadir görülür" dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Polat, taş hastalığı, tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Taş hastalığının yaygın görülen bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hacı Polat, "Ülkeden ülkeye ve şehirden şehre değişmekle beraber toplumda yaklaşık yüzde 2-20 arasında yaygın görülen bir problemdir. Özellikle sıcak iklimlerde daha fazla görülür. Güney taraflarında daha fazla olmakla birlikte, Elazığ da sıcak sayılan bir şehir olduğu için taş hastalığı fazla görülür. Daha soğuk bölgelerimizde daha nadir görülür. Yine de her şehirde fazlaca görülen bir sağlık sorunudur. Hastalığa ultrason cihazıyla tanı koymak mümkün. Daha da netleştirmek için ilaçsız tomografi çekiyoruz. Tanısı konduktan sonra çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Günümüzde teknoloji gelişti ve biz de bunları bölgemizdeki hastanemizde uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Böbrek taşları her yaşta görülebilir"

Özellikle lazer tedavilerinin günümüzde yaygın olarak kullanıldığını aktaran Doç. Dr. Polat, "İdrar çıkış deliğinden ince bir lazer probu ile girilip, böbrek kanalında olan taşlar kırılıp büyük parçalar alınıyor. Ufak parçalar kum halinde kendileri dökülüyor. Dışarıdan da şok dalga tedavilerimiz var. Son çare olarak nadiren de yapmak zorunda kaldığımız açık ameliyatlar ile rahatsızlığı tedavi etme yoluna gidiyoruz. Bu bahsettiğim tedavilerin hepsi kliniğimizde mevcuttur. Hepsini hastanın durumu ve yerine göre uyguluyoruz. Böbrek taşları her yaşta görülebilir. Çocuk yaşlarda daha azdır. Erişkin yaş gurubunda daha fazla rastlanmakla birlikte her yaş gurubunda görülebilir. Erkek cinsiyetinde daha fazladır. Kadınlar bu yönde biraz daha şanslılar. Ama genel olarak baktığımız zaman her yaşta ve cinsiyette görülebilir" diye konuştu.

"Yeniden taş üretme ihtimali yaklaşık yüzde 50'dir"

Böbrek taşlarının kanala düştüğü zaman çok şiddetli ağrı yaptığını aktaran Doç. Dr. Polat, "Böbrek taşları hastaları ağrıdan kıvrandırır ve bu nedenle hastalar bir sağlık merkezine başvurma ihtiyacı hisseder. Tanı konduktan sonra ağrı kesme yoluna gidiyoruz. Daha sonra da kalıcı tedavi yoluna gidiyoruz. Her mevsimde böbrek taşı görülür ama genelde sıcak iklimde yaz döneminde oluşması fazladır. Taş yazın oluşabilir ama hemen ağrı yapmaz. Belli bir boyuta geldikten sonra kışın da ağrı yapabilir. Yaz döneminde oluşma ihtimali biraz daha yüksektir. Daha önce taş üreten bir insanda yeniden taş üretme ihtimali yaklaşık yüzde 50'dir. Ömür boyunca yeniden taş oluşma ihtimali vardır. Bu 5 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 10 civarındadır. Kişinin ömrünün sonuna kadar taş oluşma ihtimali ise yüzde 50'dir. Hastaların belli aralıklarla takip edilmesinde fayda vardır. Eskiden kapalı ameliyatlar uygulanmıyordu, böbrek taşı ameliyatları açık şekilde yapılırdı. Bir diğer deyişle, hastanın karnı kesilirdi. Günümüzde bu metot artık yok denecek kadar az uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Polat: Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür
Doç. Dr. Polat: Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür
Doç. Dr. Polat: Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür
Doç. Dr. Polat: Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür

Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Polat: 'Taş hastalığı sıcak iklimde daha fazla görülür' - Son Dakika


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