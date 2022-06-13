Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek

13.06.2022 16:31
Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kentte dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kentte dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Selçuk, "50 kilometre uzunluğundaki Çaldıran fayı 1976'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretti. Bölgede 9 bin 200 bina kullanılamaz hale geldi, 4 bin 900 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında yine aynı şeyi yaşadık. Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek. Muhtemelen 5 ve üzeri depremler üretecek. Ama genel olarak bu fayların üzerinde 5.5'in üzerinde bir deprem beklentimiz yok" dedi.

Van'da dün saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinin Ermişler Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Erciş fayının yaklaşık olarak kuzey-batı doğrultusunda doğuya ve İran'a doğru devam ettiğini, depremlerin merkez üsleriyle Erciş fayının birbirine yakın durumda olduğunu söyledi.

Depremin merkez üssü mahallelerde incelemelerde bulunduğunu ifade eden Selçuk, şöyle devam etti: "Geçen haftadan beri Van'ın kuzeyinde bir deprem aktivitesi görünüyor.Geçen haftadan bugüne baktığımız zaman ise bölgede yaklaşık olarak 12 tane deprem meydana geldi. Bu depremlerden 2 tanesi 4 ve üzeri büyüklüğünde. Dün akşam ise bazı veri kaynaklarına göre 5, bazı veri kaynaklarına göre ise 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çözümlerine baktığımız zaman ise, bu depremin doğrultu bir faydan kaynaklandığı görülüyor. Fakat MTA'nın 2012'de hazırladığı diri fay haritası üzerinde ise bu bölge üzerinde depremin özellikle merkez üslerinde böyle bir fay haritası yok. Aslında daha önceki yıllarda yapılan çalışmalara bakacak olursak bölgede sağ yanda bir Erciş fayımız var. Erciş fayı yaklaşık olarak kuzey-batı doğrultusunda doğuya doğru, İran'a doğru devam ediyor. Depremlerin merkez üsleriyle Erciş fayı hemen hemen birbirine yakın durumda. Geçen haftaki depremlerle beraber, dün akşamki depremi değerlendirdiğimiz zaman ortaya çıkan soruç şu ki; Erciş fayı yaklaşık olarak doğuya doğru kırılarak devam ediyor. Hem 4 büyüklüğündeki deprem,hem de 4.8 ve 5.0 büyüklüğündeki depremler bize bunu gösteriyor. Buradaki Çaldıran fayı olsun, Doğubayazıt fayı olsun, Balıklıgöl fayı olsun bu fayların hepsi doğuya doğru, İran'a doğru devam ediyor ve bunlar Tebriz ile birleşiyor. Güneydeki segmenti Karacadağ civarındaydı. Karacadağ segmenti gölün altından nereye doğru devam ettiğini görmüyorduk. Bu depremlerle birlikte, depremlerin bütün hepsini harita üzerine koydumuğuz zaman ise şunu görüyoruz ; Erciş fayının segmentleri doğuya doğru kırılarak devam ediyor."'ERMİŞLER MAHALLESİ, ESKİ HEYELAN TOPOĞRAFYASI ÜZERİNDE KURULMUŞ'Selçuk, bölgede özellikle Bağdaşan, Kuşçu ve Ermişler mahallelerinde hasar olduğunun söylenmesiyle buralara gidip inceleme yaptıklarını belirterek, "Özellikle YYÜ Deprem Araştırma Mermezi olarak AFAD ile ortaklı bir çalışma yürüttük. Köylerde çok fazla hasar yok. Özellikle Ermişler Mahallesi'nde hasarın daha yüksek olduğunu görüyoruz.Bu mahalledeki hasarın yüksek olmasının sebebi de bu bölgedeki bazı yerleşimlerin eski heyelan topoğrafyası üzerine kurulmasından kaynaklanıyor. Yoksa Ermişlerin özellikle yerleşkesinin güney tarafında, yani zemini sağlam olan yerlerinde herhangi bir şey yok. Diğer köylerde ise yine yapı stoğunun kötü olmasından ve herhangi bir mühendislik yapısının almamasından dolayı çatlaklar meydana gelmiş" diye konuştu. Doğu Anadolu Bölgesi'nin karmaşık bir tektonik yapıya sahip olduğunu da dile getiren Doç. Dr. Selçuk, şu ifadeleri kullandı: "2011 Van depreminde de gördük ki, bölgede böyle bir fay hariktası çizilmemişti, ama bazı araştırmacılar burada bir aktif fay olacağını söylemişlerdi. 2011 depreminde de gördük ki; bölgede fay olmayan yerlerde de deprem üreten aktif faylar olabiliyor. Bu nedenle acil olarak bu bölgede çalışma yapılmalı. Daha fazla gözlem yapmamız gerekiyor. İkinci olarak da afetlerde mutlaka, bizim afete maruz olan bölgeleri daha çabuk belirleyip, bu bölgelere yardımlardan ziyade yapılaşmasına öncelik tanımamız gerekiyor. 50 kilometre uzunluğundaki Çaldıran fayı 1976'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretti. Bölgede 9 bin 200 bina kullanılamaz hale geldi, 4 bin 900 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında yine aynı şeyi yaşadık. Erciş fayı doğuya doğru kırılarak devam edecek. Muhtemelen 5 ve üzeri depremler üretecek. Daha büyük bir deprem olasılığı var mı bölgede? Evet her an olabilir. Ama genel olarak bu fayların üzerinde 5.5'in üzerinde bir deprem beklentimiz yok."

Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek
Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek
Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek
YORUMLAR
500
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları
Kaynak: DHA

Araştırma, Deprem, Selçuk, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Selçuk: Erciş fayı, doğuya doğru kırılarak devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement