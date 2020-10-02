Doç.Dr.Serdar Yüce, jinekomasti hakkında merak edilenleri anlattı - Son Dakika

Doç.Dr.Serdar Yüce, jinekomasti hakkında merak edilenleri anlattı

Erkeklerde meme büyümesi neden olur?

Doç.Dr.Serdar Yüce, jinekomasti hakkında merak edilenleri anlattı, System.String[]

Erkeklerde meme büyümesi neden olur?

Erkeklerde memenin aşırı gelişimi, yani jinekomasti hormonal dengelerin düzensizliğinden oluşur. Erkeklik hormonu testesteron ve kadınlık hormonu östrojendeki düzensizlik, erkeklerde göğüslerin büyümesine neden olur. Jinekomasti, doğuştan gelen genetik özelliklerle de ortaya çıkabilir, yaşanan farklı bir hastalık nedeniyle de ortaya çıkabilir. Jinekomasti nedenlerini şöyle açıklayabiliriz:

Hormon değişiklikleri

Çok bilinmese de, erkekler de az miktarda olsa kadınlık hormonu östrojeni salgılar. Bu denge, östrojen yönüne kaydığında jinekomasti gözlenir.

Bebeklerde görülen jinekomasti doğaldır ve erkeklerin, annelerinden geçen hormon nedeniyle büyük memeli olarak doğmasıdır. Bu jinekomasti türü birkaç hafta içinde kaybolur.

Ergenlik döneminde ortaya çıkan jinekomasti, bu dönemdeki hormon düzensizliklerinden ötürüdür. Ergenlikte meme büyümesi vakalarının yüzde 90'a varan bir kısmı, birkaç yıl içinde eski haline döner.

Yetişkin erkeklerde hormonal kaynaklı jinekomasti, genellikle 50 ile 70 yaş arasında görülür. Yetişkin gruptaki erkeklerin yüzde 25'i meme büyümesi sorunuyla karşılaşır.

İlaç nedeniyle jinekomasti

Hormonal etkilerin dışında, erkeklerde meme büyümesinin diğer bir nedeni de ilaç kullanımıdır. Jinekomastiye neden olan ilaçlardan bazıları şu şekilde:

Antiandrojen ilaçlar (prostat kanserinin tedavisinde kullanılır)

Anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklar için kullanılan antidepresan ilaçlar

Antibiyotik ve ülser ilaçları

Kemoterapi ilaçları

Bazı kalp ilaçları

Bu nedenler dışında, alkol ve marihuana başta olmak üzere, eroin gibi uyuşturucular da jinekomasti nedenleri arasındadır.

Jinekomastinin belirtileri nelerdir?

Erkeklerde, hemen her yaş grubu jinekomasti riski altındadır. Çocukluğun ardından ergenlik dönemindeki riskin dışında, yetişkinlerde 50 yaşın sonrasında jinekomasti olabilir. Aşağıdaki belirtiler, erkeklerde meme büyümesi sorununun başlangıcına işaret edebilir:

Meme ucundan sıvılar gelmesi

Meme bölgesinde hassasiyetin artması

Şişlik ve ağrı.

Jinekomasti ameliyatı nasıl yapılır?

Erkeklerde meme büyümesi tedavisinde, etkili yöntemlerden biri cerrahi müdahaledir. Net bir müdahaleden söz edilemez zira her erkekte, jinekomastinin boyutu ve hikayesi farklı olabilir. Yaş, hormonal etkiler ve diğer detaylara göre, özel bir jinekomasti ameliyatı yol haritası belirlenebilir. Ancak genel olarak, erkeklerde meme büyümesi ameliyatında aşağıdaki yollar izlenir:

Sert meme dokusunun fazla olduğu vakalarda, dokunun cerrahi işlemle çıkarılması gerekir.

Karışık tip jinekomastide, glandüler dokuya ek olarak yağ dokusu da fazladır. Cerrahi yöntemle doku çıkarma işleminin yanı sıra, yağ alma işlemi (liposuction) da yapılır.

Yağlı tip jinekomastilerde, tedavi için sadece yağ alma, yani liposuction yapılabilir.

Jinekomasti sonrası süreç

Doç.Dr.Serdar Yüce, erkeklerde meme büyümesi ameliyatının ardından yaşanan süreç, operasyonun cerrahi tekniğine göre değişir.

Cerrahi müdahale yapıldığında, işlem genellikle genel anestezi altında yapıldığından, bir gece gözetim altında kalma söz konusu olabilir. Bu durum çok sık yaşanmamaktadır. Müdahalenin boyutuna göre, lokal anestezi de uygulanabilir.

Operasyon sonrasında meme bölgesinde şişlik ve ödemlerin görülmesi normaldir ve şişlikler, genellikle ilk hafta sonunda kendiliğinden gider. Ameliyatın ardından hafif ağrılar söz konusu olabilir. İyileşme sürecini hızlandırmak için, ilk birkaç gün ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. 4. gün ve sonrasında, yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler yapılabilir. Operasyon sonrasında, basit bir yapı olan jinekomasti korsesi kullanılabilir. İlk birkaç hafta kullanılması önerilen jinekomasti korsesi, ağır fiziksel aktiviteler esnasında, ilk bir buçuk iki aya kadar kullanılabilir.

Doç.Dr.Serdar Yüce, jinekomasti hakkında merak edilenleri anlattı

Operasyon, Yağ alma, Genetik, İlaç, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:16

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Doç.Dr.Serdar Yüce, jinekomasti hakkında merak edilenleri anlattı - Son Dakika Magazin

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