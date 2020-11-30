Doç. Dr. Şeyda Özcan'a Avrupa Diyabet Hemşireliği Vakfı'ndan Onur Ödülü

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Özcan, Avrupa Diyabet Hemşireliği Vakfı'ndan (FEND) Onur Ödülü almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, FEND, "25. Kuruluş Yıldönümü ve 14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında, uluslararası ve ulusal düzeyde diyabet bakımı, araştırması ve eğitimine önemli ve "seçkin" katkılarda bulunan, diyabet uzmanlığı alanında çalışan hemşirelere FEND Onur Ödülü verdi.

FEND Onur Ödülü'ne Türkiye'den Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan layık görüldü. Özcan, bu ödülle beraber lider diyabet hemşirelerin yer aldığı uluslararası onursal listede yerini aldı.

Seçici kurulun Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya başta olmak üzere tüm kıtalar ve ülkelerden diyabet hemşirelerini değerlendirdiği değerlendirme sonucunda, Doç. Dr. Özcan, mesleki kariyeri boyunca yaptığı tüm araştırmaları, projeleri, diyabet bakımı ve eğitimiyle ilgili çalışmaları nedeniyle Türkiye'den bu ödüle layık görülen ilk isim oldu.

"Pandemide, zor koşullarda özveriyle çalışan meslektaşlarım adına alıyorum"

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Şeyda Özcan, 2020 Dünya Hemşireler Yılı'nda ödülü Türkiye'ye getirmekten onur duyduklarını belirterek, bu prestijli ve onurlu ödülün, diyabet alanında küresel etkiye sahip hemşirelere takdim edildiğini bildirdi.

Bu yönüyle aslında "yaşam boyu ödülü" niteliğinde olduğunu aktaran Özcan, "Bu nedenle de benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu ödülü pandemi sürecinde, zor koşullarda özveriyle çalışan meslektaşlarım adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

Önemli ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alıyor

Verilen bilgiye göre, hemşirelik kariyerinin temel çalışma konusu diyabet ve diyabet hemşireliği olan Doç. Dr. Şeyda Özcan, kronik hastalık yönetimi, hasta eğitimi, sağlık profesyonellerinin mezuniyet sonrası eğitimi, sağlık bakım teknolojileri gibi konularda da çalışmalar yürütüyor.

Özcan'ın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar arasında, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) iş birliğinde Diyabet Hemşireliği Derneği ile birlikte hayata geçirdiği "Ulusal İnsülin Eğitim Programı" yer alıyor. Bu projede Özcan tarafından hazırlanan İnsülin Eğitim Programı ülke genelinde yaklaşık 250 diyabet hemşiresine verildi.

Bu eğitici grup tarafından Türkiye'nin 54 ilinde, 125 hastanede, yaklaşık 10 bin hemşire insülin tedavisi ve uygulamaları konusunda eğitim aldı. IDF içinde de örnek proje olarak tanıtılan bu çalışma, başka ülkelerde de model alınarak uygulandı ve eğitim materyalleri Türkiye'de hala kullanılıyor.

Doç. Dr. Özcan'ın bir diğer çalışması da King's College London & Hospital ekipleriyle hayata geçirdiği "Yoğun İnsülin Tedavi Kliniği'nin İyileştirilmesi Projesi" oldu. Proje kapsamında insülin ve sensör teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı, İngiltere'de iyi uygulama örneği olan bu klinikte verilen hastalar için yeni tedavi ve takip kriterlerinin eklenmesi, diyabet teknolojilerinin daha etkin kullanılmasını sağlayan klinik hizmetler gibi hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla niceliksel ve niteliksel araştırmalar yapıldı.

Özcan ayrıca, Kovid-19'un diyabet hemşireleri ve diyabetli hastalar üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanan Diyabet Hemşireliği Kovid-19 Çalışması'nda yer aldı. 22 ülkede, 17 farklı dilde yapılan bu araştırma salgın döneminde diyabet hemşireliğinin durumunu göstermesi ve diyabetli hastaların pandemiden nasıl etkilendiğini verilerle ortaya koyması açısından Avrupa genelinde önemli bir durum tespiti sağladı.