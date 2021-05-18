Doç. Dr. Sultan Güçlü: "İnsan önce kendi hayatını düzenlemeli" - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Genç Kızılay Topluluğu ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından "Etkili İletişim Becerileri" adlı webinar düzenlendi. Webinarda konuşmacı olarak yer alan KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Güçlü, "Toplum içinde yaşamanın gereği olarak insan öncelikle kendi hayatını düzenlemeli." dedi.

Sosyal yaşam içerisinde kişiler için sağlıklı iletişim ortamlarının oluşturulmasının sağlıklı bir toplumun yaratılması ile doğrudan ilintili olduğunun altını çizen Doç. Dr. Güçlü, "Toplum içinde yaşamanın gereği olarak da insan öncelikle kendi hayatını düzenlemeli ve önemini fark etmeli, ardından diğerlerinin varlığına ve fikirlerine karşı saygılı olmalı ve onlara değer vermelidir." ifadelerini kullandı. Güçlü, "Johari Penceresi"nden, yaşamın davranışlarımızın aynası olduğundan, var oluşun beş boyutundan ve sevgi dillerinin farklılıklarından bahsederek, insanların belli zamanlarda kişiler arası ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşayabildiklerini ve bu sorunlarla etkili iletişim becerileri ile nasıl baş edebilecekleri konularını yaşanmış örneklerle açıkladı. - KÜTAHYA