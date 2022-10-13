Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı

13.10.2022 20:03

Yer Bilimci Doç. Dr. Mustafa Toker, Van ve çevresinde son dönemlerde yaşanan depremlere yönelik açıklama yaptı. Bölgede meydana gelen depremler ve artçı şoklarla ilgili matematik modelleme oluşturan Toker, "Bu depremler bölgedeki hareketliliğin arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Her fayın başka bir fayı tetiklemek zorunda olmadığının altını çizen bilim insanı "Bu depremlerin bölgeye ciddi bir hasar vermesini muhtemel görmüyoruz" dedi.

Van YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Van bölgesindeki deprem aktivitelerinin arttığını açıkladı. Van'da oluşan depremler ve sonraki artçı şoklarla ilgili matematik modelleme yapan Toker İran'ın Khoy kentinde meydana gelen depremle birlikte bölgede meydana gelen son depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toker, bu durumun bölgede deprem oluşma indeksinin yoğunlaştığını gösterdiğini söyledi.

Deprem uzmanlarından bir şehrimize deprem uyarısı: Son dönemlerde hareketlilik arttı

"DEPREM KÜMELENMELERİ HAREKETLİLİĞİN ARTTIĞINA İŞARET"

Doç. Dr. Mustafa Toker, konuya ilişkin açıklamasında her fayın başka bir fayı tetiklemek zorunda olmadığının altını çizdi. Bölgede son aylarda yoğun bir deprem aktivitesinin olmaya başladığını ifade eden Toker, "En son Urumiye Gölü'nün kuzeyinde bir ters fayın kırılmasına şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde Kars- Ardahan bölgesinde depreme şahit olduk. Bundan 3 ay önce ise Erçek Gölü'nün kuzeyinde doğrultu atımlı depreme, yine 6 ay önce Çarpanak Yarım Adası açıklarında şahit olduğumuz deprem kümelenmeleri, bölgedeki hareketliliğin arttığını bize gösteriyor" dedi.

Deprem uzmanlarından bir şehrimize deprem uyarısı: Son dönemlerde hareketlilik arttı

CİDDİ BİR HASAR VERMESİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Sürekli olarak Doğu Anadolu Platosu ve Kuzey Batı İran Platosu arasında farklı karakterlerde ters ve doğrultu atımlı faylar olmak üzere depremlere şahit olmaya başladıklarını anımsatan Toker, "Bu hareketlilikle beraber 4'den büyük, 5 buçuktan küçük olmak üzere bir çok deprem aktivitesi oluyor. Doğu Anadolu Platosu ile Kuzey Batı İran Platosunu tek bir kıta olarak düşünürsek buralarda yoğun bir deprem aktivitesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu depremleri sismik risk açısından değerlendirirsek bu depremlerin bölgeye ciddi bir hasar vermesini muhtemel görmüyoruz. Fakat bu bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Deprem oluşma indeksinin yoğunlaştığını gösteriyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Özbekistan ve İran arasında 'sadeleştirilmiş vize rejimi' yürürlüğe girdi Özbekistan ve İran arasında 'sadeleştirilmiş vize rejimi' yürürlüğe girdi İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'IN OTEL REZERVASYONLARINI ETKİLEDİ İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'IN OTEL REZERVASYONLARINI ETKİLEDİ
Kaynak: İHA

Deprem, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:35 Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 23:28:51. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement