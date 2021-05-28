DOÇ. DR. ULUTAŞDEMİR GÜMÜŞHANE'DE YAYLA GÖÇLERİ VAKALARI ARTIRDI - Son Dakika

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, Türkiye'de, nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü kentte, yayla hareketliliğinin çok fazla olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ulutaşdemir, Kürtün ilçesinde özellikle yayla hareketleri çok fazla. Çoğunlukla Giresun bölgesinden gelenler bulaş riskini arttırıyor. Yayla göçlerinin vaka sayılarını arttığını düşünüyoruz dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 15-21 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Gümüşhane'de vaka sayısı, 100 bin kişide 109,38'den 163,72'ye çıktı. Gümüşhane, bu oranla Türkiye'de en çok vaka görülen il oldu.

'YÜZ YÜZE BAYRAMLAŞMANIN SONUCUNU YAŞIYORUZ'

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, yayla göçlerinin vaka sayısını artırdığını söyledi. Doç. Dr. Ulutaşdemir, Kürtün ilçesinde özellikle yayla hareketleri çok fazla. Çoğunlukla Giresun bölgesinden gelenler bulaş riskini arttırıyor. Yayla göçlerinin vaka sayılarını arttığını düşünüyoruz. Bayramda Karadeniz kültürünün getirdiği geleneksel davranış hareketliliği, aile içi ve yüz yüze bayramlaşmanın sonucunu yaşıyoruz. 17 Mayıs'tan sonraki kademeli normalleşme, vatandaşlarımız tarafından yanlış anlaşıldı. Bu da insanların psikolojisinin bir sonucu, insanlar evlerinde sıkıldılar ama bu noktada biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Aslında biz istatistiksel olarak arttık çünkü nüfus oranımız çok düşük dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN EVDE KALMASI LAZIM'

Kentteki denetimlerin devam ettiğini belirten Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, Kolluk kuvvetlerimiz denetlemelerini yapıyor. Bu denetimlere valimiz bizzat kendisi de katılıyor. Bizler, görevlerimizi oldukça hassasiyetle yapıyoruz. Fakat bu noktada da Gümüşhane halkının duyarlılığı elden bırakmaması gerekiyor. Birtakım çalışmasıyla birlikte bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızı evde tutabilmek adına ev içerisinde yapılabilecek faaliyetler üzerinde yoğunlaşıyoruz, bu durumdan kurtulmamız adına vatandaşlarımızın evde kalmaları gerekiyor diye konuştu.

'VATANDAŞLAR TEDBİRLERE DİKKAT ETMİYOR'

Gurbetten gelenlerin tedbirlere uymadığını söyleyen Veysel Aslantürk (66), Gurbetten gelen vatandaşlar, yüzünden oldu. Burada vatandaşlar tedbirlere dikkat etmiyor. Burası küçük bir yer ve bulaşma hızlı oluyor. İnsanlar 'bir şey olmaz' diyor ama oluyor işte. Hareketlilik çok fazla, insanlar birbirilerine gidip geliyor, sarmaş dolaş. Ben iki aşımı da oldum buna rağmen tedbirlere dikkat ediyorum ifadelerini kullandı.

'HERKES OTURSUN OTURDUĞU YERDE'

Vatandaşların sorumsuz davrandığını söyleyen Nurettin Çelik (62) ise, Kimsenin vebali alınmamalı. Bu yapılanı millet kendi kendine yapıyor. Herkes otursun oturduğu yerde. Bunun sorumlusu vatandaşlar, oradan oraya geziyorlar. Bu polisin, askerin suçu ne, ben evimden dışarı çıkmıyorum. Alacağımı aldım şimdi de eve gidiyorum, ben kimsenin günahını vebalini alamam dedi.