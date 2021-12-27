Doç. Dr. Yakup Darama'nın Projesi TÜBİTAK 1001 Kapsamında Desteklenme Hakkı Kazandı 27.12.2021 - Son Dakika
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Doç. Dr. Yakup Darama'nın Projesi TÜBİTAK 1001 Kapsamında Desteklenme Hakkı Kazandı 27.12.2021

27.12.2021 17:19
Doç. Dr. Yakup Darama'nın Projesi TÜBİTAK 1001 Kapsamında Desteklenme Hakkı Kazandı 27.12.2021

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Yakup Darama'nın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamındaki " İklim Değişikliğinin Çoruh Havzasındaki Yüzey Su Potansiyeline ve Ardışık Barajlardaki Enerji Üretimine...

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Yakup Darama'nın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamındaki " İklim Değişikliğinin Çoruh Havzasındaki Yüzey Su Potansiyeline ve Ardışık Barajlardaki Enerji Üretimine Etkilerinin İncelenmesi " başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Akademisyenimizi başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Doç. Dr. Yakup Darama'nın Projesi TÜBİTAK 1001 Kapsamında Desteklenme Hakkı Kazandı 27.12.2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doç. Dr. Yakup Darama'nın Projesi TÜBİTAK 1001 Kapsamında Desteklenme Hakkı Kazandı 27.12.2021 - Son Dakika
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