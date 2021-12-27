İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Yakup Darama'nın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamındaki " İklim Değişikliğinin Çoruh Havzasındaki Yüzey Su Potansiyeline ve Ardışık Barajlardaki Enerji Üretimine Etkilerinin İncelenmesi " başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.
Akademisyenimizi başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Son Dakika › Toplum › Doç. Dr. Yakup Darama'nın Projesi TÜBİTAK 1001 Kapsamında Desteklenme Hakkı Kazandı 27.12.2021 - Son Dakika