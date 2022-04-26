Doç. Dr. Yeniocak: Kira artışlarında TEFE/TÜFE ortalaması artık geçersiz - Son Dakika
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Doç. Dr. Yeniocak: Kira artışlarında TEFE/TÜFE ortalaması artık geçersiz

26.04.2022 10:36
Doç. Dr. Yeniocak: Kira artışlarında TEFE/TÜFE ortalaması artık geçersiz

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmelerinde artış oranı olarak sıkça kullanılan "TEFE / TÜFE ortalaması" veya "ÜFE/TÜFE ortalaması" formülünün kanundaki düzenlemeler karşısında, geçerli bir artış anlaşması olup olmadığının...

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmelerinde artış oranı olarak sıkça kullanılan "TEFE/ TÜFE ortalaması" veya "ÜFE/TÜFE ortalaması" formülünün kanundaki düzenlemeler karşısında, geçerli bir artış anlaşması olup olmadığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yeniocak, "Kanunda ya da sözleşmede TEFE ifadesinin kullanılan hükümleri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi olarak değerlendirmek gerekir" dedi.

TEFE diye bir istatistik türünün artık kalmadığını söyleyen Yeniocak, bunun yerine Yurt İçi Üretici fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranının kullanıldığına dikkat çekti. Doç. Dr. Umut Yeniocak, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinin konut ve çatılı iş yeri kiraları bakımından kira artış oranlarına sınırlama getirdiğini belirterek, buna göre bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksinde meydana gelen 12 aylık ortalama değişim oranının, kira bedelinde uygulanabilecek tavan artış miktarı olarak belirlendiğine değindi.

"TAVAN MİKTAR OLAN TÜFE ORANI UYGULANACAK"

Sözleşmelerde alışılagelmiş kalıp olarak kullanılan "TEFE/ TÜFE ortalaması" veya "ÜFE/TÜFE ortalaması" formülü hesap edildiğinde ise, ortaya çıkan sonuç, üst sınır olan TÜFE'nin üstünde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Çünkü ÜFE oranı uzun yıllardır hep TÜFE'nin üstündedir. Böylece ÜFE + TÜFE bölü iki hesabını yaptığınızda çıkan sonuç TÜFE'nin yani kanundaki tavan artış miktarının üzerinde olmaktadır. Bu sebeple, sözleşmelerde geçen "TEFE/ TÜFE ortalaması" veya "ÜFE/TÜFE ortalaması" formülü, kanundaki sınırlamayı aştığı için geçersizdir. Bu maddenin bulunduğu sözleşmelerde artış oranı olarak, yine tavan miktar olan TÜFE oranı uygulanacaktır" açıklamalarında bulundu.

"ÖNEMLİ İKİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN, ESKİ SÖZLEŞMELER DE ETKİLENİYOR"

Doç. Dr. Umut Yeniocak, öte yandan, konuyla ilgili olarak Ocak 2019'da yürürlüğe giren iki kanun değişikliğini de gözden kaçırmamak gerektiğine dikkat çekti. Yeniocak, "Birincisi, kira artış oranı olarak belirlenen TÜFE kriteri, 2019'dan önce ÜFE şeklindeydi. Dolayısıyla "TEFE/ TÜFE ortalaması" veya "ÜFE/TÜFE ortalaması" formülü aslında 2019'dan önce geçerliydi. Ocak 2019'dan bu yana ise bu formül, üst sınır olan TÜFE'yi aştığı için geçersizdir. TÜFE uygulanır" dedi.

Umut Yeniocak, "İkinci değişiklik ise, kira artışına TÜFE sınırlaması getiren Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi, kiracısı tacir olan işyeri kiraları bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmişse de sonradan bu tarih de Ocak 2019'a çekildi. Böylece, konut ya da çatılı işyeri kira sözleşmelerinin tamamı için kira artışlarına TÜFE üst sınırı getirilmiş oldu. Ocak 2019'dan önceki dönemlerde ise, Yargıtay uygulamasına göre, sözleşmedeki artış oranı neyse, herhangi bir sınırlama uygulanmaksızın, bu artış oranının uygulanması gerekir" diye konuştu.

Umut Yeniocak, Ocak 2019'da yürürlüğe giren bu kuralların, eski tarihli kira sözleşmelerine de kendiliğinden uygulanacağını, bunun, herkesin dikkat etmesi gereken en önemli nokta olduğunu ifade etti. Umut Yeniocak, "Yani kimse "benim sözleşmem eski tarihli olduğu için bu yeni kural değişikliğinden etkilenmez" demesin. Kira artışına sınırlama getiren bu yeni kurallar, hiçbir ek protokol ve benzeri bir müdahaleye gerek olmaksızın eski tarihli sözleşmelere de kendiliğinden uygulanır." şeklinde ifade etti.


Doç. Dr. Yeniocak: Kira artışlarında TEFE/TÜFE ortalaması artık geçersiz
Doç. Dr. Yeniocak: Kira artışlarında TEFE/TÜFE ortalaması artık geçersiz
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Tüketici fiyat endeksi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Yeniocak: Kira artışlarında TEFE/TÜFE ortalaması artık geçersiz - Son Dakika


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