Doç. Dr. Yeşil lise öğrencilerine yönelik "kariyer planlaması" söyleşisine katıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, kariyer planlaması hakkında düzenlenen söyleşide lise öğrencilerine bilgi verdi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğretmen Tülin Kara Taşpınar'ın katkılarıyla İzmir Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Lise Öğrencileri İçin Kariyer Planlama söyleşisi düzenlendi.

Çevrim içi düzenlenen söyleşide Doç. Dr. Yeşil, öğrencilere meslek seçimini etkileyen faktörler, doğru meslek seçiminin önemi, mesleklerin nasıl tanınabileceği, meslekle ilgili doğru kararların nasıl verileceği, bireyin yeteneklerinin farkında olması gerekliliği, meslek seçiminde yapılan hatalar, Z kuşağının özellikleri ve beklentileri üzerine bilgiler verdi.