Doç. Dr. Yıldırım Bayezıt Şakalar Uyardı!

"Gözdeki sinek uçuşmalarına ve lekelere dikkat!.."

Çok aydınlık bir ortamda veya kitap okurken gözümüzün önünde sineklerin uçuştuğunu hissedebiliriz. Genellikle çok önemsenmeyen bu görüntü bazı göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini belirten diyen Sakarya Marmara Göz Merkezi'nden Doç. Dr. Yıldırım Bayezıt Şakalar; "Gözde sinek uçuşmaları, lekeler ve özellikle ışık çakması gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka göz doktoruna başvurmak gerektiğini belirtiyor. Yaşa bağlı olarak gözdeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek olabilir.Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Genellikle 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun çoğunlukla görülüyor" dedi.Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım Bayezıt Şakalar, doğru teşhis için göz doktoruna muayene olmak gerektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Şakalar; "Göz içinde retina ve lens arasında bulunan "vitreus" adı verilen madde yaşla birlikte zaman içinde retinadan ayrılarak büzüşmeye başlıyor. Orta yaşlara erişildiğinde ise gözün içindeki jel kıvamındaki yapıdaki değişiklikler dikkat çekiyor. Ne yazık ki bu madde zaman içinde kendini yenileyemiyor. İlerleyen yaşla birlikte vitreusun yapısı bozuluyor, jel yapısı, sıvı ve lif halini alıyor. Sorun yüzde 15 oranında retinada yırtılma, kanama veya yarılmayla beraber olabileceğinden, ani başladığında mutlaka önemsenmeli. Detaylı ı bir retina muayenesi yapılmalı" diye belirtti. Aynı zamanda özellikle miyoplarda, enfeksiyon ya da cerrahi geçirmiş kişilerde bu durum daha erken yaşlarda kendini gösterebilir. Retinada herhangi bir sorun yoksa genel olarak bu siyah noktalar zamanla küçülür ve kişinin dikkatini çekmez duruma gelebilir. Bu durumda genellikle tedavi gerekmez. Eğer hasta aşırı rahatsız ediyorsa ya da görmeyi düşürecek kadar fazla miktarda ise tedavi edilebiliyor. Bu durumda yağ lazerle belirli konumda ve büyüklükte olan vitreus lifleri "vitreolizis" dediğimiz yöntemle yok edilebilir. Ya da vitrektomi denilen ameliyatla vitreus jeli ve içindeki oluşumlar tamamen gözden uzaklaştırılabilir" diyerek çözüm önerilerini dile getirdi.