Doç. Dr. Yıldırım'ın "Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri" kitabı yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doç. Dr. Yıldırım'ın 'Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri' kitabı yayımlandı - Son Dakika

Doç. Dr. Yıldırım'ın "Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri" kitabı yayımlandı

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım'ın "Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri (1878-1938)" kitabı yayımlandı.

Doç. Dr. Yıldırım'ın

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım'ın "Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri (1878-1938)" kitabı yayımlandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, kitabın Bulgaristan Türkleri ile ilgili makale ve tebliğlerden oluşmakla birlikte, kronolojik olarak okuyucunun zihninde bir bütünlük sağlayacağını belirtti.

Yıldırım, kitabıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Balkan Savaşları dönemini ihtiva eden birinci bölümde Türkiye'de ilk defa 2010 yılında Bulgaristan Askeri Tarih Arşivi belgeleri ve Türk arşiv belgeleriyle mukayeseli olarak ortaya konan Balkan Savaşlarında Bulgar ordusundaki Gönüllü Taşnak Ermeni Bölüğü ele alındıktan sonra Balkan Savaşları sırasında Bulgar ordusunun Rodoplar, Batı ve Doğu Trakya'daki harekatları ile buralarda yaşanan olaylar iki ayrı başlık halinde incelenmiştir."

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eserin ikinci bölümünde ise Atatürk döneminde Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığın göçleri, uğradıkları baskılar, suikastlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan Türklerinin sorunları ve uğradıkları baskılara karşı diplomatik çabaları, buradaki Türk azınlığın Türkiye ile Latin harflerine geçiş sürecinde Türkiye'nin ayni ve nakdi yardımları gibi hususları ihtiva eden konular ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir."

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine önemli uyarı: Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın
Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor Son Dakika: Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Kardak'tan sökülen Yunanistan bayrağı, deniz müzesinde sergileniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:24:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Yıldırım'ın "Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri" kitabı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]