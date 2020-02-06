Doç. Dr. Yuluğkural: Çin'den gelen ürünle hastalık bulaşmaz - Son Dakika

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, dünyanın gündeminde olan 'koronavirüs' salgını altında olan Çin'le yapılacak ticaretlerde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Ticaretten kaçınmayı gerektirecek bir durum yok. Çin'den gelen bir ürünle virüs bulaşmaz. Aynı zamanda seyahat etmekte de bir sıkıntı yok. Zaten gerekli tüm önlemler alınıyor" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimince, 'Viral Enfeksiyonlar ve Koronavirüsü' konulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, 'koronavirüs'ün damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için halkın özellikle sık sık ellerini yıkama gibi basit yollarla gerekli önlemleri alabileceklerini belirtti.

Türkiye 'de şu an için bir 'koronavirüs' vakasının söz konusu olmadığını söyleyen Yuluğkural, "Dışarıdan gelen vakalar için de Sağlık Bakanlığı doğru bir eylem hareketiyle gelebilecek olan şeylere karşı önlemini aldı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de bir koronavirüs vakasından ya da salgınından söz etmek mümkün değil. Kesinlikle korkmuyoruz, korkarak hiçbir yere varılmıyor. Karşılaşabiliriz, şu an için bir şey yok ama oldu ki karşılaştığımız takdirde, enfeksiyon kontrol önlemlerini uygularsak zaten bu hastalık için yapabileceğimiz en önemli şeyleri yapmış oluyoruz" dedi.

'TİCARET ÜRÜNLERİNDEN BULAŞMA SÖZ KONUSU OLMAZ'

Çin'den ticaret yapılmasını engelleyecek herhangi bir riskin olmadığının altını çizen Yuluğkural, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü 'nün de kararını hatırlattı. Yuluğkural, "Çin'den gelen bir ürün kapalı şekilde geliyor. Zaten virüsler dışarıdaki ortamda çok uzun kalmıyor. Çin'den gelen ürünlerden zaten uzun bir süre içinde geliyor. Ticaretle gelen ürünlerde bulaşma söz konusu olmayacaktır. Şu anki bilgilerimiz ışığında bunu söyleyebiliriz. Ticaretten kaçınmayı gerektirecek bir durum yok. Çin'den gelen bir ürünle virüs bulaşmaz. Aynı zamanda seyahat etmekte de bir sıkıntı yok. Zaten gerekli tüm önlemler alınıyor" diye konuştu.

'MUTLAKA ELLERİNİZİ YIKAYIN'

Halkın basit işlemlerle virüse karşı önlem alabileceğini söyleyen Yuluğkural, "Mutlaka maske takmalıyız. Ama bundan da önemlisi el yıkamak. Ellerimizi su ve sabunla düzgün şekilde yıkayarak güzel bir önlem alabiliriz. Gün içinde birçok yere temas ediyoruz, o yüzden el hijyeni çok önemli. Hasta birisiyle çok yakına geleceksek basit bir maskeyle korunmak bizim için yeterli olacaktır" dedi.