DOÇ. DR. ZEHİR: ÇORUM'DA SON 3 AYDA AŞIP OLUP HASTALIĞI CİDDİ GEÇİREN YOK - Son Dakika
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DOÇ. DR. ZEHİR: ÇORUM'DA SON 3 AYDA AŞIP OLUP HASTALIĞI CİDDİ GEÇİREN YOK

28.02.2022 15:51

HİTİT Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, "Çorum'da son 3 ay içinde aşı olup, hastalığı ciddi geçiren hemen hemen kimse yok" dedi.

HİTİT Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, " Çorum'da son 3 ay içinde aşı olup, hastalığı ciddi geçiren hemen hemen kimse yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 11-18 Şubat haftasının illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında yer alan Çorum'da 100 bin kişide 1205,82 olan vaka sayısı, 1292,08'e çıktı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zehir, açık alanda tek başına olanların maske takmayabileceğini belirterek, "İnsanlarla aramızdaki mesafe yaklaşıyorsa kalabalık ortama giriyorsak ve kapalı ortamdaysak maskemizi kesinlikle takmamız gerekmektedir çünkü bu virüs solunum yoluyla bulaşıyor. Omicron dediğimiz varyant da çok daha çabuk bulaşmaktadır. Bu bulaşı engellemek için basit cerrahi maskeyi takmanızda ciddi yarar var" diye konuştu.

Bazı kişilerin virüse yakalandığında hasta olmadıklarını ancak bulaştırdıklarını kaydeden Doç. Dr. Zehir, "Virüsü bulaştırdıkları zaman özellikle çeşitli hastalıkları olanlarda bu hastalık şiddetli seyrediyor. Hele aşı yoksa hastalığın şiddetli seyretme riski daha da artıyor. Bu yüzden maskemizi takacağız, mesafeye uyacağız ve temizliğimize çok dikkat edeceğiz. Hepimiz aşılarımızı olacağız. Kentte son 3 ay içinde aşı olup, hastalığı ciddi geçiren hemen hemen kimse yok" dedi.

DOÇ. DR. ZEHİR: ÇORUM'DA SON 3 AYDA AŞIP OLUP HASTALIĞI CİDDİ GEÇİREN YOK
DOÇ. DR. ZEHİR: ÇORUM'DA SON 3 AYDA AŞIP OLUP HASTALIĞI CİDDİ GEÇİREN YOK
DOÇ. DR. ZEHİR: ÇORUM'DA SON 3 AYDA AŞIP OLUP HASTALIĞI CİDDİ GEÇİREN YOK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOÇ. DR. ZEHİR: ÇORUM'DA SON 3 AYDA AŞIP OLUP HASTALIĞI CİDDİ GEÇİREN YOK - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOÇ. DR. ZEHİR: ÇORUM'DA SON 3 AYDA AŞIP OLUP HASTALIĞI CİDDİ GEÇİREN YOK - Son Dakika
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