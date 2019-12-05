Son Dakika Haberleri: Doç. Özlem Sümer'in öğrencilerinden resital
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Doç. Özlem Sümer'in öğrencilerinden resital

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Doç. Özlem Sümer'in Keman sınıfı öğrencilerinin sahne aldığı resital, Koral Çalgan Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Doç. Özlem Sümer'in öğrencilerinden resital, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Doç. Özlem Sümer'in Keman sınıfı öğrencilerinin sahne aldığı resital, Koral Çalgan Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.


Doç. Özlem Sümer'in öğrencileri, Duru Güzel ve İrem Terken dinleyicilere keyifli bir resital sunarken Öğr. Gör. Gökçe Çağlar da piyanoda öğrencilere eşlik etti. Konser programında; J.S. Bach'ın, 'Partita II Allemande', W.A. Mozart'ın, 'Piyano-Keman Sonatı KV 305 Allegro di molto Thema-Andante grazioso', Saint-Saens'in, 'Keman Konçertosu No. 3 si minör Allegro non troppo', J.S. Bach'ın, 'Partita Gigue', W.A. Mozart'ın, 'Keman Konçertosu No. 3 Sol Majör Allegro', A. Dvorak'ın, 'Keman-Piyano Sonatine Op. 100 Allegro risoluto Larghetto Scherzo_Molto vivace Finale-Allegro' eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Mozart, Gökçe, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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