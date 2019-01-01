Son Dakika Haberleri: Doçek Üyeleri Doğa Yürüyüşü Yaptı

Doçek Üyeleri Doğa Yürüyüşü Yaptı

41 dakika önce

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Gelibolu Kalealtı köyüne doğa yürüyüşü yaptı.

Doçek Üyeleri Doğa Yürüyüşü Yaptı, System.String[]
Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Gelibolu Kalealtı köyüne doğa yürüyüşü yaptı.

Korudağı'nın güneyinde bulunan köyde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi.


Sabah erken saatlerde başlayan yürüyüş akşamüstü saatlerine kadar sürdü.


Dernekten yapılan açıklamada önümüzdeki hafta Çamlıca köyünde etkinlik düzenleneceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Kalealtı, Gelibolu, Keşan, Güncel
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