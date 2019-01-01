Doçek Üyeleri Doğa Yürüyüşü Yaptı
41 dakika önce
Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Gelibolu Kalealtı köyüne doğa yürüyüşü yaptı.
Keşan
Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Gelibolu Kalealtı
köyüne doğa yürüyüşü yaptı.
Korudağı'nın güneyinde bulunan köyde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sabah
erken saatlerde başlayan yürüyüş akşamüstü saatlerine kadar sürdü.
Dernekten yapılan açıklamada önümüzdeki hafta Çamlıca
köyünde etkinlik düzenleneceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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