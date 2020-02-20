Doçent Ulutabanca: 'Çelme takma' oyunu ölüm nedeni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doçent Ulutabanca: 'Çelme takma' oyunu ölüm nedeni - Son Dakika

Doçent Ulutabanca: 'Çelme takma' oyunu ölüm nedeni

15 dakika önce

ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ulutabanca, gençler arasında yayılan üç gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp zıplarken yere düşürdüğü oyunun beyin kanamasına yol açabileceğini söyledi.

Doçent Ulutabanca: 'Çelme takma' oyunu ölüm nedeni, System.String[]

ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ulutabanca, gençler arasında yayılan üç gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp zıplarken yere düşürdüğü oyunun beyin kanamasına yol açabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Halil Ulutabanca, 'Ripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması' oyununda yer alan kontrolsüz düşmenin kişilerin sağlığına ciddi tehdit olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ulutabanca, "Vücut bu düşme durumuna hazırlıksızdır. Kendisini bu tür şeylere karşı koruyamaz. Son dönemde gençlerde bir challenge var. O da bu durumumuza karşı dikkat çekmemizi gerektiriyor. Özellikle sırt üstü düşmelerde kafatasının aldığı darbe sonucu beyin sapında bir merkez var. Bu merkezin de etkilenmesi sonucu kişilerde ani solunum durması ve ölümler gerçekleşebilir. Boyun kırıkları ve buna bağlı olarak felçlere sebep olabilir. Omurga veya sırt kısımlarında kırıklar oluşabilir. Bu tarz durumlarda kişinin ölümüyle sonuçlanabilecek veya sakat kalmasına sebep olacak birçok problem ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna 'oyun' denmez. Uzuneşek gibi veya sırf şaka olsun diye arkadaşından habersiz arkasından sandalye çekmek gibi hem kafaya hem omurgaya alınacak darbeler sonrasında kişide sağlık problemleri ortaya çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ulutabanca, uzuneşek oynarken boyun kırığı geçiren lise öğrencisi hastası olduğunu, bunun gibi kötü şakalar sonucu yaralanan birkaç vakaya daha baktığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara konu ile ilgili gönderdiği açıklamanın çok doğru ve yerinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Halil Ulutabanca, "Bakanlığın bildirimi çok önemlidir. Bakanlığımız bu konuda oldukça hassas davranıyor. Sosyal medyayı her zaman kontrol edemiyoruz. 'Sosyal medyada bir videom olsun' diye paylaşanlar oluyor. Bunun için de eğitim olması gerekiyor. Öğretmenlerimiz bir 5 dakikalarını ayıracaklar. Olası durumu anlatacaklar. Sosyal medyada yayılan görüntüler var. Şaka sonrası bilincini kaybeden insanlarımız var. Bunları gösterecekler" dedi


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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