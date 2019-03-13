Doçentlik başvuruları sadece e-Devlet'ten yapılacak

Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu. Bundan böyle adaylardan fiziki başvuru dosyası alınmayacak.

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