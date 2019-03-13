Son Dakika Haberleri: Doçentlik Başvuruları Sadece E-devlet Üzerinden Alınacak

Doçentlik Başvuruları Sadece E-devlet Üzerinden Alınacak

1 saat önce

YÜKSEÖĞRETİM Kurulu (YÖK), doçent adaylarının artık tüm başvuru işlemlerini, e-devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacağını açıkladı.

Doçentlik Başvuruları Sadece E-devlet Üzerinden Alınacak, System.String[]
YÜKSEÖĞRETİM Kurulu (YÖK), doçent adaylarının artık tüm başvuru işlemlerini, e-devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacağını açıkladı.

YÖK'ün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), adayların doçentlik başvuru işlemlerini daha kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir süredir yapmış olduğu çalışmaları tamamladı. Buna göre doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini e-devlet sisteminde yer alan DBS üzerinden yapacak. Bundan böyle başvurular sadece elektronik ortamda alınacak. ÜAK, 2019 Mart döneminden itibaren adaylardan fiziki başvuru dosyası almayacak. Bu kapsamda ilk olarak, 15 Mart'ta başlayıp 29 Mart'ta mesai saati bitiminde sona erecek olan 2019 Mart dönemi doçentlik başvuruları, DBS üzerinden alınacak. Doçent adayları başvuru işlemlerini sadece bu sistem üzerinden yapacak, ayrıca fiziki başvuru dosyasını ÜAK'a göndermeyecek. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

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