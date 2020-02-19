Doçentlik deneme dersleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doçentlik deneme dersleri tamamlandı - Son Dakika

Doçentlik deneme dersleri tamamlandı

20 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in jüri başkanlığında gerçekleşen sunumlarda; Rektör Yardımcılarıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran jüri üyesi olarak yer aldı.


Doçentlik kadrosuna başvuran Söke İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Bozkurt, İktisat Politikası ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yanardağ, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Gersil, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Kırnap jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.


Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Amerika Birleşik Devletleri, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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