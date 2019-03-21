Son Dakika Haberleri: Doçentlik Kriterlerinde 'Tanınmış Ulusal Yayınevi' ve 'Tanınmış Uluslararası Yayınevi' İbareleri...

Doçentlik Kriterlerinde 'Tanınmış Ulusal Yayınevi' ve 'Tanınmış Uluslararası Yayınevi' İbareleri...

1 saat önce

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, doçentlik kriterlerinde 'Tanınmış Ulusal Yayınevi' ve 'Tanınmış Uluslararası Yayınevi' ibarelerinin iptal edildiğini belirtti.

Doçentlik Kriterlerinde 'Tanınmış Ulusal Yayınevi' ve 'Tanınmış Uluslararası Yayınevi' İbareleri..., System.String[]
Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, doçentlik kriterlerinde 'Tanınmış Ulusal Yayınevi' ve 'Tanınmış Uluslararası Yayınevi' ibarelerinin iptal edildiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Eğitim-Sen olarak Üniversitelerarası Kurulun resmi web sayfasında 31.12.2015 tarihinde yayınlanan 'Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları' başlıklı duyuruda 2016 Ekim dönemi doçentlik sınavı başvurularından itibaren geçerli olacak şekilde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, fen bilimleri ve matematik, filoloji, güzel sanatlar, hukuk, ilahiyat, mimarlık, planlama, tasarım, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal, beşeri ve idari bilimler, ziraat ve orman ve su ürünleri, spor bilimleri temel alanlarında düzenlenen başvuru şartlarına Danıştay nezdinde açtığımız davada Danıştay 8. Dairesinin 20.12.2018 tarih, E.2016/2365 ve K.2018/8777 sayılı kararıyla eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, fen bilimleri ve matematik, filoloji, hukuk, ilahiyat, mimarlık, planlama, tasarım, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal, beşeri ve idari bilimler, ziraat, orman ve su ürünleri, spor bilimleri temel alanlarının tümünde 'Tanımlar' başlığı altında yer alan 'Tanınmış Ulusal Yayınevi', 'Tanınmış Uluslararası Yayınevi' ibarelerinin iptaline karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

Türk Eğitim Sen, Güncel
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