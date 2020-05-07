Doçentlik sözlü sınavları, 15 Haziran'dan sonra yapılabilecek - Son Dakika

ÜNİVERSİTELERARASI Kurul Başkanlığı (ÜAK), gerekli tedbirlerin alınması ve uygun ortamın sağlanması şartıyla doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran'dan sonra yapılabileceğini açıkladı.

ÜAK tarafından üniversitelere doçentlik sözlü sınavları hakkında yazı gönderildi. Yazıda, 4 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda 15 Haziran'dan itibaren üniversitelerin akademik takvime dönebileceği kararının alındığı hatırlatılarak, kararla üniversitelerin bu ve gelecek senenin eğitim- öğretim süreçlerine ilişkin akademik çalışmalarını düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Ayrıca 15 Haziran'dan sonra üniversitelerde normale dönüşün ilk aşamasının başlayacağına; ancak bunun devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran'dan itibaren 14 gün boyunca 'Covid-19' salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçildiğinin beyan edilmesi koşuluna bağlı olduğuna işaret edilerek, "Açıklanan tüm bu nedenlerle rektörlüğünüzce aday ve jüri üyeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve sınavın yapılması için uygun ortam sağlanması ön şart olmak kaydıyla doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılmaya başlanabileceği hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" denildi.