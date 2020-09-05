İngiltere yapımı olan Doctor Who dizisi 2005 yılında yayımlanmaya başlamış bir dizidir. Konusu macera ve bilim kurgu ağırlıklı olan Doctor Who dizisi ülkemizde merakla takip edilmiştir.

Doctor Who Dizisinin Konusu Nedir?

Doctor Who dizisi her ne kadar polisiye dizisi olarak görülse de aslında bilim kurgu ağırlıklı bir dizidir. Dizinin başkahramanı olan Doctor Who kendisini bir zaman yolcusu olarak tarif etmektedir. Doctor Who uzayda ve zamanda yolculuk yaparak tüm canlılara yardım götüren bi baş kahramandır. TARDIS adı verilen polis kulübesi ile yolculuk yapar. TARDIS İngilizler tarafından kurulan 1929 yılında tasarlanmış acil durumlarda kullanılabilecek police box olarak da bilinen bir polis kulübesidir. Doctor Who yaptığı tüm yolculukları bu kulübe ile yapmaktadır.

Bu dizide kahramanın adının Doctor Who olmasının sebebi ilk sezonda açıklanmamış olan doktorun adının evrenin güzelliğini sağlayan kilit açıcı özellikte veya gizli bir şifre ile karakterler olduğunun belirtilmesidir. Bu sebeple adı açıklanmamış ve Doctor Who olarak bilinmektedir. Tüm sezon boyuncada ismi açıklanmamış ve böyle devam etmiştir.

TARDIS dışarıdan bakıldığında küçük fakat içeriye 6 kişinin sığabileceği ve tüm yolculukların kontrol edilebildiği bir güvertesi ve alanları olan bir uzay gemisidir. Doctor Who olmadan içeride tek başına dolaşmak tehlikeli olabilir.

Doctor Who Kaç Bölüm ve Sezon?

Doctor Who dizisi uzun yıllardır yayımlanan bir dizidir. Toplamda 12 sezon oynamıştır. Her sezonun bölüm sayıları ise birbirinden farklıdır. 12 sezonluk Doctor Who dizisinin bölüm sayısı ise 129 bölümden oluşmaktadır.

Doctor Who Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Baş rollerinde David Tennant ve Matt Smith olan Doctor Who dizinde The Doctor rolünü David Tennant oynamaktadır. Ayrıca Peter Capaldi ve Karen Gillan da dizinin oyuncularındandır. Peter Capaldi ise The Doctor rolünü oynayan oyunculardan birisidir.

Doctor Who Yönetmeni Kimdir?

Doctor Who dizisi ülkemizde pek çok kişi tarafından ilgi ile takip edilen bir dizidir. İzleyici kitleri ile ülkemizde çok izlenen diziler arasında yer almıştır. Oyuncu kadrosu oldukça fazla olan Doctor Who dizisinin yönetmenliğini ise Joe Aheare, James Hawes ve Euros Lyn üstlenmiştir.

Doctor Who Yapımcısı Kimdir?

Modern serinin yeni yürütücü yapımcısı olan Russel T Davies Doctor Who dizisinin de yapımcısı olmaktadır.

Doctor Who Senaristi Kimdir?

Doctor Who dizisinin yapımcıları Russel T Davies, Mark Gatiss ve Steven Moffat olmaktadır. Sezon sayısının oldukça fazla olması bölümleri de arttığında izleyici kitlesi oldukça yüksek bir dizi olmuştur.