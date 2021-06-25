Üye Girişi
Dodo: Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı - Son Dakika

Dodo: Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı

25.06.2021 10:23
Dodo: Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı, System.String[]

? Öncelikle sizi tanıyalım. Nerelisiniz, nasıl bir hayatınız var?Erzurum'da doğdum, ben küçükken Bursa'ya taşındık.

? Öncelikle sizi tanıyalım. Nerelisiniz, nasıl bir hayatınız var?

Erzurum'da doğdum, ben küçükken Bursa'ya taşındık. Sekiz kardeşiz. İki kardeşimi hiç görmedim, rahatsızlıklarından dolayı kaybettik. Bir ablam da 2010'da vefat etti. Hayatımız zorluklarla, mücadeleyle geçti.

Annemin sağlık sorunları olduğundan babam tüm hayatını bizi yetiştirmeye adadı. Engelli bir abim var. Onun tedavisi ve vefat eden ablamın yası içinde yaşam mücadelesi verdiğim bir gün karanlık bir odada müziğe başladım.

? Müzik sizin zorluklardan kaçış yolunuz oldu yani...

Evet, tek çıkar yolum müzikti. Kafelerde şarkı söylemeye başladım. Bazı arkadaşlarım beni müzikten soğutmaya çalıştı, "Bırak yapma", "Senden bir şey olmaz" diyenler oldu. Ara verdim. Bir süre sonra hayatımı değerlendirince hayallerime daha güçlü sarıldım, yeniden başlama kararı aldım.

Zamanla daha iyi mekanlarda sahneye çıktım. Sadece 25 liraya bütün gece sahne aldığım bile oldu. Sevdiğim işte büyümeye çalıştığım için her şeye göz yumdum. Aileme katkıda bulunabilmek için bir dönem kahvede ve halk pasajında da çalıştım. Müzik yapabilmem için önümde çok engel vardı. Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı. Böyle hissettiğim dönemde çok özel bir insanla tanıştım; aranjörüm Doğuş Kara. Zamanla kardeş gibi olduk. Beni hiç yalnız bırakmadı, hayallerime destek oldu. Beraber bir cover hazırladık, ama tutmadı. Tekrar denedik. TikTok ve YouTube'da tuttu, insanlar sevdi. Ardından bir proje daha yaptık, o da sevildi.

EMEĞİME ORTAK OLMAK İSTEYEN İNSANLARLA KARŞILAŞTIM

? Profesyonel müzik dünyasına adım atışınız nasıl oldu?

Sosyal medyadaki ilgi üzerine bir yapım şirketi aradı, konuşup anlaştık. Şarkımız çıktı. Ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Artık müzikle vedalaşmayı düşündüğümüz esnada karşımıza Erol Köse çıktı, bizi kendimize getirdi. Her konuda yönlendirdi, çok ilgilendi. "Dolunay Dolunay" adlı şarkıyı birlikte yaptık. 1 hafta gibi kısa bir sürede milyonlara ulaştı. Bu beni daha çok umutlandırdı.

? Hayallerinize ulaşmak için çıktığınız yolda yaşadığınız en büyük pişmanlık ve aldığınız en doğru karar neydi?

Bu yolda hiçbir emek sarf etmeden emeğine ortak olmak isteyen insanlarla karşılaştım. Beni yanlış yönlendiren kişilerle. En büyük pişmanlığım onlarla bir araya gelmek. Ancak bu pişmanlığın neticesinde de doğru insanlarla yolum kesişti. En doğru kararım da onlarla çalışmam oldu.

? Müzik kariyerinizde hedefleriniz neler?

Müziksiz bir yaşam düşünemeyenlerdenim ben. Güzel şarkılarla insanların kalbine dokunmak, kalplerinde kalmak en büyük hedefim.

? Peki müziğe aynı tarzda mı devam edeceksiniz, farklı tarzlara açık mısınız?

Her zaman yenilikçiyim. Her tarzı okuma potansiyelim var.

AİLEME EV ALMA HAYALİM VAR

? Müzik hayaliniz gerçek oldu. Gerçekleştirmek istediğiniz başka hayalleriniz var mı?

Aileme güzel bir ev alma hayalim var. ve gelecekteki çocuklarıma güzel yarınlar sunabilmek istiyorum. Bir de zor durumda olan insanlara yardım eli uzatabilmek.

Dodo: Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı

Erzurum, Müzik, Bursa, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dodo: Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı 10:27 HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı
Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir 10:10 Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir 10:06 "Kanserim" yalanıyla 8 yıldır kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı 09:59 Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı 09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı

Son Dakika Haberleri
10:27 HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı
10:23 Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı
10:16 Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı
10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı
10:12 Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı
10:05 Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi
09:58 Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı
09:52 Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak
09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı
09:33 Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı
Bülent Ersoy'u sokakta görenler, önce duraksadı sonra fotoğraf çekildiler Bülent Ersoy'u sokakta görenler, önce duraksadı sonra fotoğraf çekildiler         
10:34
Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı         
10:23
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı         
10:12
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Annesi ölen kızın feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu Annesi ölen kızın feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu         
10:03
AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor         
09:57
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 10:40:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dodo: Sanki bütün evren şarkı söylememe karşıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement