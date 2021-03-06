Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerle ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selim Tuna, "Yeni kontrollü normalleşme yaşamımızda vatandaşlarımızı bilgilendirme ve Covid-19 tedbirlerini anlatmak için Zabıta Amirliğimiz, Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığımız ve muhtarlarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim, tehlike geçmiş değildir." dedi. - BİLECİK