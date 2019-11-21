Son Dakika Haberleri: Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Son Dakika Yaşam Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bir program düzenlendi.

Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bir program düzenlendi.


Kapalı spor salonunda bu yıl ikincisi düzenlenen programa Gölpazarı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu konuşmacı olarak katıldı. Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Belalan ile cami görevlileri tarafından hazırlanan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından programın açılış konuşması yapıldı. Kur'an Kursu öğrencileri tarafından çeşitli ilahiler ve şiirler okudu. Gölpazarı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu tarafından bir konferans verildi. Belediye Başkanı Selim Tuna'nın da katıldığı program kasaba halkı tarafından büyük alaka gördü. - BİLECİK

Gölpazarı, Bozüyük, Bilecik, Dodurga, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:11:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]