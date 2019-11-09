Son Dakika Haberleri: Dodurga Beldesinde PTT şubesi açıldı
Son Dakika Yaşam Dodurga Beldesinde PTT şubesi açıldı

Dodurga Beldesinde PTT şubesi açıldı

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde PTT şubesinin açılışı yapıldı.

Dodurga Beldesinde PTT şubesi açıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde PTT şubesinin açılışı yapıldı.


Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Selim Tuna, "Beldemizde bir süredir çalışmaları devam eden PTT şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana beldemizin refah seviyesinin yükselmesi için yeniliklere devam ediyoruz. Beldemiz için çok önemli olan bir çalışmayı da Rabbimizin izniyle bu mübarek günlerde hizmete açmak başka bir güzel oldu. İnşallah yapacağız dediğimiz tüm projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. PTT şubemiz beldemize hayırlı olsun" dedi.


Milletvekili Selim Yağcı da PTT şubesinin belde halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak beldede daha eski dönemlerde var olan ancak kapanan PTT şubesini tekrar vatandaşların hizmetine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.


Konuşmaların ardından dualar eşliğinde PTT şubesinin açılışı yapıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Dodurga, PTT, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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