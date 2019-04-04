Son Dakika Haberleri: Dodurga Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı

Dodurga Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Çorum'un Dodurga ilçesinde AK Parti'den tekrar belediye başkanı seçilen Mustafa Aydın, mazbatasını aldı.

Dodurga Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı, System.String[]
Çorum'un Dodurga ilçesinde AK Parti'den tekrar belediye başkanı seçilen Mustafa Aydın, mazbatasını aldı.

Osmancık Adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını alan Belediye Başkanı Mustafa Aydın, daha sonra meclis üyeleri ve partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dodurga Belediyesi önün de halka hitap eden Belediye Başkanı Mustafa Aydın, üçüncü dönemini ustalık dönemi olarak gördüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerimizin vermiş olduğu desteklerle ilçemize çok hizmetler getireceğimizi buradan beyan ediyorum. Klasik bir söz vardır, 'Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diye. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıllık bir süre içerisinde, özellikle hedefimiz olan 2023 Türkiye'sine Dodurga'yı en güzel şekilde hazırlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:49 Kaynak: İHA

AK Parti, Çorum, Dodurga, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'dan YSK'ya Sert Tepki: Nereden Baksan Vicdansızlık Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi İtiraz Sayımında Son Durum Ne? CHP'den Açıklama Geldi Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:43:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dodurga Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]