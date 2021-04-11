Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçelerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Köy muhtarıyla da görüştüm, herhangi olumsuz bir durum yok." dedi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tespitlerine göre, saat 17.06'da Dodurga ilçesinde kaydedilen 4,2 büyüklüğündeki depremde, ilçe merkezi ve köylerde henüz tespit edilmiş bir hasar oluşmadığını söyledi.

Depremin merkez üssünün ilçeye bağlı Berk köyü olduğunu aktaran Aydın, "Köy muhtarıyla da görüştüm, herhangi olumsuz bir durum yok. İlçemizde çok sayıda eski yapı var. Ben de sokakları dolaşıp eski evleri kontrol ettim. Şu an için ilçemizde olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Deprem, kent merkezinin yanı sıra Oğuzlar ve Osmancık ilçelerinde de hissedildi.