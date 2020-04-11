Dodurga Belediyesi pazar yerindeki tedbirleri arttırdı - Son Dakika

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Dodurga Belediyesi pazar yerindeki tedbirleri arttırdı
18 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanlığı tarafından pazar yerinde Korona virüs (Covid-19) salgınıyla alakalı tüm tedbirler alınıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanlığı tarafından pazar yerinde Korona virüs (Covid-19) salgınıyla alakalı tüm tedbirler alınıyor.
Belediye Başkanlığına bağlı ekipler jandarma ekipleriyle birlikte pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlara maske dağıtarak salgın nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Pazarcıların beldeden ayrılmasının ardından ise pazar alanı belediye itfaiye ekiplerince dezenfekte edilerek gerekli temizlikleri yapılıyor. Belediye Başkanı Selim Tuna da çalışmaları yakından takip ederek Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle belde halkının mağdur olmaması için büyük çaba sarf ediyor. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:04 Kaynak: İHA
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