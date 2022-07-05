Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı Kaya Yabancı gibi görüldüm - Son Dakika
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Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı Kaya Yabancı gibi görüldüm

05.07.2022 10:52

Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı Kaya Yabancı gibi görüldümÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde oy alamayan Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Namık Kaya, Dodurga seçmeni olmadığını söyleyerek, Dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga'da...

Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı Kaya Yabancı gibi görüldüm

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde oy alamayan Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Namık Kaya, Dodurga seçmeni olmadığını söyleyerek, Dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga'da oy kullanamazdım. O yüzden orada benim oyum yok. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm dedi.

Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga'nın belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi. AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise seçimde oyların yüzde 87'sini alarak kazandı. DSP adayı Namık Kaya da oy alamadı.

'BENİM OYUM YOK'

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan DSP'li Namık Kaya, Çankırılı olduğunu, daha önce kentte DSP'den milletvekili adayı olduğunu ve o dönem seçim çalışmalarında Dodurga'da bulunduğunu söyledi. Belediye başkanlığı seçimine de Çankırılı ve Dodurga'yı bilen biri olarak DSP'dan katıldığını belirten Kaya, Ben orada seçmen değilim, Ankara'da seçmenim dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga'da oy kullanamazdım. O yüzden orada benim oyum yok. Ben bütün insanlara ulaştım. Hazırladığım broşürlerle projelerimi anlattım. Kendimi tanıttım. Oy vereceğini dile getiren birçok insan oldu; ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı. Benim orada akraba, çevrem ve ailem olmadığı için oy kullanacak kimse olmadı dedi.

'HEM ŞİKAYETÇİLER HEM OY VERDİLER'

Namık Kaya, AK Parti'nin yüzde 90'lar düzeyinde oy almasının beklenen bir şey olmadığını belirterek, Son 10 gündür orada çalışıyoruz; akın akın otobüslerle insanlar geliyor. Özellikle İstanbul'da Dodurga seçmeni. Onlar Dodurga'daki seçimin kaderini değiştirdi. Dodurga'daki görüştüğümüz insanlar hayat pahalılığından şikayetçi; sonuçta hem şikayetçiler hem de AK Parti'ye yüzde 90 oy çıktı. Konuştuğumuz insanlar, bizden çok onlar hayat şartlarından ve pahalılığından yakınıyor. Dodurga geri kalmış bir yer. Bunu en çok oradaki insanlar söylüyor. Seçim sürecine girmeden önce Dodurga'ya gittiğimde meydanda önceden olmayan iş makinesi, kepçe, çöp aracı, otobüs orada halka gösterildi. Vatandaşa 'AK Parti burada kazanırsa bunlar sizindir' denildi diye konuştu.

'YABANCI GÖRÜLDÜM'

DSP'nin seçim yolculuğunda zayıf kalmadığını dile getiren Kaya, Güzel bir yarış oldu. Diğer adaylarımız da katıldılar. Türkiye Değişim Partisi adayı, Memleket Partisi adayı, Deva Partisi'nin adayı oranın yerlisi. Onlara da görünür bir oy çıkmadı. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm. Dodurga'nın sorunlarına en iyi çözümle giden aday bendim. Kazanan arkadaşımıza başarılar dileriz. Ben tekrar Dodurga'ya gideceğim. Zaman zaman orada olacağım. Oradaki halkla tekrar görüşeceğim. Dodurgalı değilim; ama Çankırılıyım dolayısıyla Çankırı'nın her yerindeki siyaset beni ilgilendiriyor. 3 defa Çankırı milletvekili adayı olarak seçime katıldım, Çankırı belediye başkanı adayı olarak katıldım. Çankırı'yı ve Çankırılıları seviyorum. Çankırı ile ilgili her yerde varım dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Gizem KARADAĞ- Celal ATALAY ANKARA, (DHA)-

YORUMLAR
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Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı Kaya Yabancı gibi görüldüm - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Dodurga'da '0' oy alan DSP adayı Kaya Yabancı gibi görüldüm - Son Dakika
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