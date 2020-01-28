Dodurga'da ana cadde ve sokaklar kardan temizleniyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri yoğun kar yağışı sonrasında ana cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.



Dodurga beldesinde belediye ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı beldede ana yolların açık kalması için aralıksız mücadele vermişti.



Kar yağışının ara vermesiyle birlikte şimdi de beldenin ana cadde ve sokaklarında biriken kar kütleleri temizlenmeye başladı. Belediye Başkanı Selim Tuna, "Bu sene beldemizde güzel kar bereketi yaşandı. Halkımızın kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bağlamda kar yağışının ara vermesiyle birlikte beldemiz genelinde ana cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyerek halkımızın yaşam alanlarını rahatlatmaya çalıştık. Beldemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK