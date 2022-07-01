Dodurga'da belediye başkanlığı için 8 aday yarışacak - Son Dakika
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Dodurga'da belediye başkanlığı için 8 aday yarışacak

01.07.2022 11:18
Dodurga'da belediye başkanlığı için 8 aday yarışacak

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yaşayan 1411 seçmen, belediye başkanı seçimi için 3 Temmuz'da 6 sandıkta oylarını kullanacak.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yaşayan 1411 seçmen, belediye başkanı seçimi için 3 Temmuz'da 6 sandıkta oylarını kullanacak.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dodurga Belediyesince açılan davada, Dodurga'nın belde statüsünü korumasına yönelik karar çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliğince Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı da üç mahallenin muhtarı olarak görevlendirildi.

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan seçmenler, 13 yıllık aradan sonra yeniden Dodurga Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Beldede 1411 seçmen, kurulacak 6 sandıkta oylarını kullanacak.

Beldede 3 Temmuz'da yapılacak seçimde AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu başkanlık için yarışacak.

Beldedeki Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimlerde 3 mahalle için aralarında 3 kadın adayın da bulunduğu 13 muhtar adayı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodurga'da belediye başkanlığı için 8 aday yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dodurga'da belediye başkanlığı için 8 aday yarışacak - Son Dakika
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