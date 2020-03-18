Dodurga da dezenfekte çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dodurga da dezenfekte çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Dodurga da dezenfekte çalışmaları tamamlandı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde coronavirüs tedbirleri kapsamında belde genelindeki tüm resmi kurumlar başta olmak üzere umuma açık yerlerde de dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Dodurga da dezenfekte çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde coronavirüs tedbirleri kapsamında belde genelindeki tüm resmi kurumlar başta olmak üzere umuma açık yerlerde de dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Belediye Başkanı Selim Tuna çalışmaları yakından takip ederek beldenin dezenformasyonu noktasında belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Tuna, "Beldemizde okullarımız, camilerimiz, aile hekimliği, Orman İşletmemiz, jandarma karakolumuz, açık alanlar, otobüslerimiz, vatandaşlarımıza ait araçların dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Bundan sonra düzenli olarak yapılacaktır." dedi. - BİLECİK

Selim Tuna, Bozüyük, Bilecik, Dodurga, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:30 Kaynak: İHA

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