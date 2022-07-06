Dodurga'daki belediye başkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Dodurga'daki belediye başkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı

06.07.2022 12:26
Dodurga'daki belediye başkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimlerin kesinleşen sonuçlarına göre, AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı 1125 geçerli oydan 979'unu alarak belediye başkanı seçildi.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimlerin kesinleşen sonuçlarına göre, AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı 1125 geçerli oydan 979'unu alarak belediye başkanı seçildi.

Beldede 3 Temmuz'da yapılan seçimin ardından Şabanözü İlçe Seçim Kurulu, incelemesini tamamladı.

Kesinleşen sonuçlara göre Kaşıkcı 979, Demokrasi ve Atılım Partisinden Şerafettin Kaplan 23, Yeniden Refah Partisinden Hakan Kuşcu 47, Saadet Partisinden İbrahim Çolak 16, Memleket Partisinden Osman Dede 22, Adalet Partisinden Emine Yayla 24, Türkiye Değişim Partisinden Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Partiden Namık Kaya'ya ise oy çıkmadı.

1411 kayıtlı seçmenin olduğu Dodurga'da 1181 kişi oy kullandı, 230 seçmen sandığa gitmedi. Seçimde 56 oy geçersiz sayıldı.

Kesinleşen seçim sonuçlarına göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çankırı, Dodurga, Orta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodurga'daki belediye başkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika

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