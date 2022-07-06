Kesinleşen sonuçlara göre Kaşıkcı 979, Demokrasi ve Atılım Partisinden Şerafettin Kaplan 23, Yeniden Refah Partisinden Hakan Kuşcu 47, Saadet Partisinden İbrahim Çolak 16, Memleket Partisinden Osman Dede 22, Adalet Partisinden Emine Yayla 24, Türkiye Değişim Partisinden Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Partiden Namık Kaya 'ya ise oy çıkmadı.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı 'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga 'da yapılan seçimlerin kesinleşen sonuçlarına göre, AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı 1125 geçerli oydan 979'unu alarak belediye başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Çankırı, Dodurga, Orta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dodurga'daki belediye başkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı - Son Dakika

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