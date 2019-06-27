Dodurga'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu
1 saat önce
Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bilecik'e bir altın madalya daha.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye
Taekwondo Şampiyonasında Bilecik
'e bir altın madalya daha.
Ankara'da 25 Haziranda Başlayan ve 30 Haziran'a kadar sürecek olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası müsabakalarında Bilecik'in Bozüyük
ilçesine bağlı Dodurga
Beldesinde bulunan Dodurga Spor kulübü sporcusu Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye Şampiyonu olmuştur. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna
Başarılı sporcu Şüheda Yangın'ı telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Tuna İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara'da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Taekwondo şampiyonasında 2884 sporcunun katıldığı turnuvada beldemizi temsil eden Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye birincisi olmuştur ve dünya şampiyonasına katılmaya büyük bir avantaj sağlamıştır. Sporcumuzu ve teknik direktörlerimizi telefonla arayarak tebrik ettim başarılarının devamını dilerim Beldemiz, ilçemiz ve Bilecik halkı kendisi ile gurur duydu" ifadesini kullandı. - BİLECİK
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