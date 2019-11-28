Son Dakika Haberleri: Dodurga Spor Kulübü sporcusu Ayşe Karaca Türkiye 3.'sü oldu
Son Dakika Yaşam Dodurga Spor Kulübü sporcusu Ayşe Karaca Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika

Dodurga Spor Kulübü sporcusu Ayşe Karaca Türkiye 3.'sü oldu

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Dodurga Spor Kulübü Teakwando sporcusu Ayşe Karaca, Sivas'ta gerçekleşen Kulüpler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3.sü oldu.

Dodurga Spor Kulübü sporcusu Ayşe Karaca Türkiye 3.'sü oldu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Dodurga Spor Kulübü Teakwando sporcusu Ayşe Karaca, Sivas'ta gerçekleşen Kulüpler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3.sü oldu.


Dodurga Spor Kulübü teakwondo spor dalında yeni bir başarıya daha imza attı. 46 kiloda yarışan 2002 doğumlu genç sporcu adını tüm Türkiye'ye duyurdu.


Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna Başarılı sporcu Ayşe Karaca'yı başarısından dolayı tebrik etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Tuna; "Sivas'ta yapılan Kulüpler Arası Türkiye Taekwondo şampiyonasının son gününde büyük bayanlar 46 kiloda yarışan 2002 doğumlu genç sporcumuz Ayşe Karaca Türkiye 3.sü olarak güzel bir başarıya imza atmıştır. Bu sonuçla beraber Dodurga Spor Kulübümüz 271 kulüp arasından kulüpler sıralamasında ise bayanlarda takım olarak Türkiye 6.sı oldu" dedi. - BİLECİK

Ayşe Karaca, Bilecik, Dodurga, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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