Dodurga'ya spor kompleks alanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dodurga'ya spor kompleks alanı - Son Dakika

Dodurga'ya spor kompleks alanı

6 saat önce

Çorum'un Dodurga İlçesi'nde belediye, halkın isteği olan alanı ilçeye kazandırdı.

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Çorum'un Dodurga İlçesi'nde belediye, halkın isteği olan alanı ilçeye kazandırdı.


Kullanım hakkı Türkiye Kömür İşletmeleri Alpağut-Dodurga Linyit'e ait olan spor kompleks alanı için devir protokolü gerçekleşti. Dodurga halkı tarafından istenilen ve ADL içerisinde bulunan spor alanının devir protokolü, ilçe kaymakamı Abdülkadir Işık, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın katılımıyla imzalandı.


Dodurga ilçesi içinde olan fakat kullanım hakkı Alpağut-Dodurga Linyit'leri müessesesine ait iken yapılan özelleştirme sonrasında kullanım hakkını da işletmeyi alan firmaya verilmişti. - ÇORUM

Türkiye Kömür İşletmeleri, Dodurga, Aydın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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