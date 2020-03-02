Dodurgalı gençler şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dodurgalı gençler şehitlerini andı - Son Dakika

Dodurgalı gençler şehitlerini andı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinden ilçe merkezine kadar sloganlar atarak İdlib şehitleri anısına araç konvoyu gerçekleştirdi.

Dodurgalı gençler şehitlerini andı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinden ilçe merkezine kadar sloganlar atarak İdlib şehitleri anısına araç konvoyu gerçekleştirdi. Konvoy sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gençler hep bir ağızdan İstiklal marşı, komando marşı ve polis andını okudular


Dodurgalı gençler yaptıkları açıklamada "Öncelikle aziz Türk Milletimizin başı sağolsun. Acımız büyük ve tarifi zor. Bizler hiçbir kurum, kuruluş ve dernek etkisinde kalmadan toplumumuzun duyarsız kaldığı bu günlerde tamamen kendi irademizle şehitlerimizi anmak istedik. Bu zor günlerde Türk Milletinin birlik ve beraberliğini göstermek için kendi imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilse. Bu gençler vatan sevgisiyle doludur şartlar ne olursa olsun askerimizin ve kolluk güçlerimizin yanında vatan için kendilerini siper etmeye hazırlardır. Dileriz ki: Bundan sonra hiçbir ailenin ocağına şehit ateşi düşmesin, içimiz bu acıyla yanmasın. Allah aziz Türk Milleti korusun" dedi. - BİLECİK

Dodurga, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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