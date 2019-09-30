Son Dakika Haberleri: Dodurgalılar Derneği'nden aşure ikramı
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Dodurgalılar Derneği'nden aşure ikramı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğinin her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramı bu yıl da gerçekleştirdi.

Dodurgalılar Derneği'nden aşure ikramı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğinin her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramı bu yıl da gerçekleştirdi.


Dodurgalılar Derneği'nde yapılan aşure ikramına Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Burada katılımcılar ile bir süre sohbet eden Dodurgalılar Dernek Başkanı Emrah İyan; "Uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - BİLECİK

Selim Tuna, Dodurga, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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