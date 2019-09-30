Dodurgalılar Derneği'nden aşure ikramı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğinin her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramı bu yıl da gerçekleştirdi.



Dodurgalılar Derneği'nde yapılan aşure ikramına Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Burada katılımcılar ile bir süre sohbet eden Dodurgalılar Dernek Başkanı Emrah İyan; "Uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - BİLECİK