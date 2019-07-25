Son Dakika Haberleri: Dodurgalılar Derneği'nden Bozüyük Kent Konseyi'ne ziyaret
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Dodurgalılar Derneği'nden Bozüyük Kent Konseyi'ne ziyaret

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Dodurgalılar Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yöneticileri Bozüyük Kent Konseyini ziyaret etti.

Dodurgalılar Derneği'nden Bozüyük Kent Konseyi'ne ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Dodurgalılar Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yöneticileri Bozüyük Kent Konseyini ziyaret etti.

Dodurgalılar Derneği Başkanı Emrah İyan ve Yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve Yürütme Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Dodurgalılar Derneğinin ziyaretinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Başkan Nurettin Oydu, yaptığı açıklamada, "Kent konseylerinin kurulma amacı kentin dinamiklerini harekete geçirmek ve kenti birçok yönden geliştirmektir. El birliğiyle kenti yönetmenin en demokratik yollarından biri de kent konseylerini harekete geçirmektir" dedi. - BİLECİK
Kent Konseyi, Bozüyük, Bilecik, Emrah, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
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