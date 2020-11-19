Doe Filmi - Son Dakika

John Hutton bir sabah uykudan kalktığında geçmişi hakkında hiçbir şey hatırlamadığını fark eder. Düzinelerce dili akıcı bir şekilde konuşma yeteneğine sahip olduğunu keşfeden John, hayata yeniden başlamaya karar verir. Yıllar sonra kendisi ile benzer bir durumu yaşayan bir adamla tanışan John, ondan kendisi gibi birkaç kişi daha olduğunu öğrenir. Bu sürede özel bir dedektiften yardım alan John, gerçek kimliğini keşfetmek için zamana karşı yarışır.

Yönetmen: Justin Foia

Senaryo: Justin Foia, Timothy Foia, Landon Reagan

Oyuncular: Timothy Davis, Tatyana Ali, Mathew St. Patrick, Mira Sorvino, Aaron Farb, Anne Leighton, Faithe Herman, Stacey Oristano, Steven Swadling, Mackenzie Augustin, Destiny Austin, Chelsea Rae Barton, David Batchelor, Allie Bergin, Todd Aaron Brotze , Lee Chen, Debra Christofferson, David Cohen, Josh Crotty, Daniel Egan, Lauren Elaine, Carl Gilliard, Connor Hill, Sharon Houston, David Hutchison, John T. Lee, Frank Martinelli, Curtis Nelson II, Nathan Nelson, Tony Pasqualini

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Doe

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 05.02.2021

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