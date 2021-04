DOF Robotics ABD'deki işletmeleri ile cari fazlaya koşuyor

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "Toplam ticaret hacmimizin yüzde 90'ına karşılık gelen ihracat oranı ile halihazırda her yıl ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlıyoruz. Fakat ABD'de yer alan işletmelerimizin 2021 ilk çeyreğindeki performansı ihracat gelirlerimiz ile neredeyse aynı seviyeye gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

DOF Robotics'ten yapılan açıklamaya göre, eğlence sektörü için geliştirdiği, alanında dünyanın en prestijli ödüllerine sahip yüksek teknoloji ürün ve yazılımları dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç eden şirket, üretmiş olduğu ürün ve yazılımları ABD'de faaliyet gösteren işletmelerinde son kullanıcı ile buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yeni üretim ve Ar-Ge üssüne taşınma hazırlığı içerisinde bulunan DOF Robotics'e, ABD'nin New York eyaleti ve Florida'nın Miami kentinde faaliyet gösteren işletmelerinden güzel haberler gelmeye başladı.

Firmanın AVM'ler içerisinde faaliyet gösteren dünyadaki yaygın kullanımı ile Family Entertainment Center – FEC'leri (Aile Eğlence Merkezleri) henüz 2021 yılının ilk çeyreği tamamlanmışken 2020 yılı cirosunu geride bıraktı.

Firma, salgının açtığı yaraları sarmanın ötesinde, yüksek teknoloji geliştiren ekibini de güçlendirdi. Bu süreçte personel sayısını yüzde 40'ın üzerinde artırarak istihdama vermiş olduğu desteği sürdürdü.

Söz konusu işletmelerin operasyonel süreçlerini ABD'de yerleşik olan DOF Robotics Inc. çatısı altında yürüten firma aynı zamanda bu işletmelerde 2019'un ilk çeyrek rakamlarına da ulaşmış bulunuyor.

"Her yıl milyonlarca dolar döviz girdisi sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yüksek teknoloji sanal ve artırılmış gerçeklik, hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları gibi yüksek katma değerli robot ve yazılımlarının, dünyada 80'den fazla ülkede teknoloji ve eğlence meraklılarının hayatına dokunduğunu aktardı.

Geliştirdikleri ürün ve teknolojilerin uzun yıllardır Marvel Studios ve Universal Studios gibi dünyaca ünlü firmalar başta olmak üzere ABD'nin pek çok eyaletinde DOF Robotics markasının bayrağını dalgalandırıyor. Firma olarak yıllar içinde edindiğimiz tecrübeler neticesinde, son kullanıcı ile bizzat temas etme ve ürünlerimiz hakkında en sağlıklı geri dönüşleri kullanıcının kendisinden alma yönünde birtakım adımlar atmaya karar verdik. DOF Robotics Inc. çatısı altında topladığımız operasyonel faaliyetlerimizi ABD'nin en büyük ve her yıl en fazla turist ağırlayan New York ve Miami kenti özelinde yoğunlaştırdık. Firma olarak ana gelir kolumuz tabii ki ihracat.

Toplam ticaret hacmimizin yüzde 90'ına karşılık gelen ihracat oranı ile halihazırda her yıl ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlıyoruz. Fakat ABD'de yer alan işletmelerimizin 2021 ilk çeyreğindeki performansı ihracat gelirlerimiz ile neredeyse aynı seviyeye gelmiş durumda. Bunun öncelikle firmamız ve ülkemiz adına büyük bir mutluluk kaynağı olması yanı sıra pandemiden ağır yara almış aile ve çocuk eğlence sektörünün Türkiye'deki temsilcileri açısından bir umut vesilesi olduğuna inanıyorum."

Aile ve çocuk eğlence sektörünün, geçen yıl pandeminin olumsuz etkilediği sektörlerin başında geldiğini bildiren Mertcan, salgın ile mücadele sürecinin neredeyse tamamında faaliyetlerine ara vermek durumunda kalan işletmelerin hemen hepsinde ciddi sıkıntılar oluştuğunu aktardı.

Mertcan, "Bu yüzden ABD'den aldığımız güzel haberleri en kısa zamanda ülkemizdeki aile ve çocuk eğlence sektöründen de alacağımızı umut ve temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.