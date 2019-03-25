Dof Robotics Ar-Ge Merkezi Oldu

Geliştirdiği robot teknolojileriyle başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürünler ihraç eden ülkemizin, bu alandaki öncü markası DOF Robotics, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak belirlendi. Otomotiv sektöründen gıda sektörüne kadar bütün sektörlerden şirketlerin bulunduğu listede DOF Robotics Makine ve Teçhizat İmalatı kategorisinde bir elemeden geçirildi.

"Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz"

Teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve refah seviyesi gibi kriterlerin dikkate alınarak hazırlandığını belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan; "Ar-Ge merkezi olarak yaptığımız argeler sonucunda katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve dünyanın en büyük pazarlarına ihraç ediyoruz. Ölçeklenebilir zaman dilimlerinde yeni ürünlerimizin prototiplenmesi sonucunda pazara yeni ürünler sunuyoruz. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile kendi patentli ürünlerimizi üretiyor ve yıl içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Tüm yazılım ve üretimleri şirket bünyemizde ve yerli kaynaklarla gerçekleştiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Robotik Ar-Ge'sine büyük farklılık

DOF Robotics, ürünlerini sürekli ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerine tabii tutarak ürünlerini fikir üretme, eleme, geliştirme, test, iş analizi, teknik uygulama ve son olarak satışa sunma evrelerinden geçiriyor. Şirket olarak robotik Ar-Ge'sine büyük yatırım yaptıklarının altını çizen Mertcan, Ar-Ge ve inovasyonun günümüzde vazgeçilmez unsurlardan biri haline geldiğini söyledi.