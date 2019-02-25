Son Dakika Haberleri: Dof Robotics'e İki Yeni Ödül Daha

Dof Robotics'e İki Yeni Ödül Daha

43 dakika önce

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ATRAX 2019 çatısı altında düzenlenen "Shining Star Awards 2019 Ödülleri" görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Dof Robotics'e İki Yeni Ödül Daha, System.String[]

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen törende DOF Robotics "Yılın İhracat Atılımı Yapan Yıldızı" ve "En Başarılı Yeni Ürün" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Shining Star Awards 2019 Ödülleri Crowne Plaza Florya Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Eğlence, etkinlik ve rekreasyon alanında hizmet eden 16 kategoride 20 kurum ve kuruluş ödül aldı. DOF Robotics geceden iki ödülle döndü. Yüzde 100 yerli yazılım ile Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerine Türk teknolojisini satan DOF Robotics, Yılın İhracat Yapan Yıldızı ve Robotik teknoloji sektörüne büyük yenilik getiren Hurricane 360 VR ile de En Başarılı Yeni Ürün kategorilerinde ödüle layık görüldü.

"50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPMAK İSTİYORUZ"

Ödülü, DOF Robotics adına şirketin CEO'su Bakıt Baydaliyev aldı. Böyle bir gecede ödül almaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Baydaliyev, "Eğlence endüstrisinin en hızlı ve en dinamik simülasyon platformlarını, geliştirdiğimiz yüzde 100 yerli teknolojiyle yurt dışına satıyoruz. Her yıl ihracatımızı yüzde 100 arttırıyoruz, gelecek hedefimiz ise ihracat yaptığımız ülke sayısını 50'nin üzerine çıkarmak" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:08 Kaynak: Bültenler

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