Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar - Son Dakika

Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar

18.02.2021 12:40
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar, System.String[]

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sağlık için sportif faaliyetlerine devam ediyor.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sağlık için sportif faaliyetlerine devam ediyor.

ESDAG, doğada spor yaparak pandemi sürecinde halk sağlığının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ESDAG 25 katılımcı ile beraber oldukça soğuk ve kar yağışlı bir havada bin 300 rakımlı Bozdağ'da 10 kilometrelik (km) zorlu parkurda yürüyüş gerçekleşti. Katılımcılar bu tarz faaliyetlerin daha sık yapılmasını, yasakların bir an önce kalkmasını ve yeniden eski sağlıklı güzel günlerine dönmeler için spor yapılması gerektiğini belirttiler. Onlar, evde kaldığımız günlerde ciğerleri güçsüzleşmiş ve yürüyüş esnasında biraz zorlanırsa da etkinlik sonunda daha zinde ve sağlıklı hissettiklerini dile getirdiler. Temiz hava ve doğa ile iç içe ormanlık bir parkurda hem stresten uzaklaşan hem de doğadaki canlılara gıda takviyesi yaparak onların da aç kalmamasını sağlayan sporcular, etkinlikler her hafta yapılmakta ve halka açık olarak gerçekleştirildiği belirttiler.

Ayrıca sporcular, spor amaçlı yapılan bu tarz etkinlikler toplum sağlığına oldukça katkı sağladığı ve sağlık harcamalarını minimuma indirerek ekonomiye de katkı sağladığı ifade etti. - ESKİŞEHİR

Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar

Eskişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar - Son Dakika


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