Doğa Bekçileri Kaçak Avcılara Göz Açtırmıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye
'de kışın en çetin geçtiği illerden Erzurum
'da karla kaplı araziler ve dondurucu soğuğa aldırmadan avlak alanlar ile ormanları gezen 3 kişilik doğa koruma ekibi, yaban hayatını ve doğayı korumak için kaçak avcılara göz açtırmıyor.
Erzurum'da, yaban hayatı ve doğayı korumak amacıyla güneş doğmadan Doğa Koruma ve Milli Parklar
13. Bölge Müdürlüğünde toplanan 3 kişilik ekip, arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere gidiyor.
Burada denetimlerde bulunan ekip, yaban hayatını korumak için hem ormanlık alanda yemleme çalışması yapıyor hem de kent merkezi ve ilçelerdeki avlak alanlarında kaçak ve usulsüz avlananların izini sürüyor.
Zaman zaman arazide kar kalınlığının bir metreyi bulduğu yollarda saatlerce yürümek zorunda kalan ekip, mesai mefhumu gözetmeksizin kaçak avlananları takip ediyor.
Doğadaki bitkin ve yaralı halde buldukları hayvanları da korumaya alan ekip, 2018-2019 av sezonunda yaptığı denetimlerde 122 kişiye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan yaklaşık 80 bin lira para cezası kesti, 22 av tüfeğine el koydu.
Amaçları doğayı korumak ve kaçak avcıları yakalamak olan ekip, yaz kış demeden 7/24 çalışıyor.
Meslekte 20. yılını dolduran av koruma memuru Eyüp
Üstün, AA muhabirine, yaban hayatı korumak için gece gündüz ve yaz kış demeden sürekli sahada denetim yaptıklarını söyledi.
Kaçak ya da usulsüz avcılık ihbarlarına göre de planlı çalışma yaptıklarını anlatan Üstün, "Erzurum'da 18 ilçede 51 avlak alanı var. Av sezonu döneminde her gün sahaya çıkıyoruz ve yemleme çalışma yapıyoruz. Ekip olarak 3 kişi bu görevi severek yapıyoruz." dedi.
Üstün, özellikle tavşan, keklik, bıldırcın ve dağ keçisi gibi av hayvanları bakımından potansiyeli yüksek olan Erzurum'da avcıların yoğunluk oluşturduğunu aktardı.
"Tek derdimiz yaban hayatı korumak"
Kentte özellikle kışın dondurucu soğuğuna aldırmadan çalıştıklarını ifade eden Üstün, "Sahada genellikle rutin koruma çalışması yapıyoruz, gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Her türlü zorlukla ve tehditle karşılaştığımız oluyor. Kaçak ya da usulsüz avcıyı yakalayana kadar kovalıyoruz. Tek derdimiz yaban hayatı ve doğayı korumak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Arazide çalışmasında yaralı atmaca bulduk, tedavisi için veterinere götüreceğiz. Bugün ki çalışmamızda arazide avcı vardı, kaçak ya da usulsüz av yaptığını öğrenmek için yaklaşık 5 kilometre karlı yolda yürüdük." diye konuştu.
Orman muhafaza memuru Binali Yıldırım
da yaklaşık 15 yıldır söz konusu mesleği yaptığını belirterek, bir avcıyı kontrol etmek için saatlerce karlı arazide yürüdüklerini ifade etti.
Mesleğini severek yaptığını dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Avcılardan Erzurum'a yoğun baskı var. Av sezonun ilk günü Erzurum'daki 51 avlağın tamamına 6 bin kişi geliyor. Bunları kontrol etmek çok zor. 3 kişi olarak 18 ilçenin tamamına gece gündüz demeden zaman zaman mühendis arkadaşların da desteğiyle biz bakıyoruz. Yaklaşık 6 aydır iş yoğunluğundan çocuklarımla kahvaltı yapamıyorum. Özellikle sezon döneminde koruma ve kontrol çalışmamız yoğunlaşıyor."
Yıldırım, avcıları bazen saklanarak bazen de bulundukları mevkilere aniden giderek kontroller yaptıklarını ifade ederek, arazinin geniş olması nedeniyle zaman zaman da saatlerce avlananları hem limitin üzerinde av yapıp yapmadıklarını hem de usulsüzlük olup olmadığını kontrol ettiklerini anlattı.
"Yaban
hayatı ekosistemin dengesidir"
Binali Yıldırım, "Yaban hayatı olmazsa olmazlardandır ve ekosistemin dengesidir. Keklik olmayınca kene çıkıyor. Kaçak avcılar vicdanlı olsun. Lütfen kaçak av yapmayın. Biz yakaladığımız avcılara cezai işlem uyguladığımızda mutlu olmuyoruz, kanunların verdiği emri yerine getiriyoruz." dedi.